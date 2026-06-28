ترامب يعين شرطياً سابقاً رئيساً لجهاز الهجرة والجمارك الأمريكي

واشنطن-سانا‏

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس السبت تعيين الشرطي السابق ‏في ولاية أوكلاهوما، والعنصر السابق في مشاة البحرية الأمريكية لانس ‏شروير، مديراً لإدارة الهجرة والجمارك الأمريكية “آيس”، في خطوة تأتي ‏وسط استمرار الجدل بشأن سياسات الإدارة المتعلقة بالهجرة.‏

وأشار ترامب في منشور عبر منصة “تروث سوشال” إلى أن شروير يمتلك ‌‏”عقوداً من الخبرة في سجن أخطر المجرمين”.‏

وفي السياق ذاته، رحب وزير الأمن الداخلي ماركوين مولين بالتعيين، مؤكداً ‏في منشور على منصة “إكس” أن شروير “سيؤدي دوراً أساسياً في تنفيذ ‏سياسات الإدارة المتعلقة بمكافحة الهجرة غير النظامية، بما في ذلك توقيف ‏وترحيل المهاجرين المخالفين”.‏

ويشغل شروير حالياً منصب مستشار لدى وزارة الأمن الداخلي، ومن ‏المقرر أن يخلف تود لايونز الذي تولى إدارة الوكالة بالإنابة منذ آذار عام ‌‏2025، قبل مغادرته المنصب في أيار الماضي.‏

ومن المقرر، من الناحية القانونية، أن يخضع تعيين شروير لموافقة مجلس ‏الشيوخ، إلا أن إدارة الهجرة والجمارك تُدار منذ عام 2017 من قبل ‏مسؤولين مكلفين بالإنابة دون تثبيتهم من المجلس.‏

وتتولى إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية تنفيذ سياسات مكافحة الهجرة غير ‏النظامية التي تتبناها إدارة ترامب، والتي تواجه انتقادات من منظمات حقوقية ‏ومعارضين داخل الولايات المتحدة بسبب عمليات توقيف وترحيل ‏المهاجرين، إضافة إلى حوادث استخدام القوة التي أثارت جدلاً واسعاً.‏