ترامب يعين شرطياً سابقاً رئيساً لجهاز الهجرة والجمارك الأمريكي

واشنطن-سانا
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس السبت تعيين الشرطي السابق في ولاية أوكلاهوما، والعنصر السابق في مشاة البحرية الأمريكية لانس شروير، مديراً لإدارة الهجرة والجمارك الأمريكية “آيس”، في خطوة تأتي وسط استمرار الجدل بشأن سياسات الإدارة المتعلقة بالهجرة.
وأشار ترامب في منشور عبر منصة “تروث سوشال” إلى أن شروير يمتلك ”عقوداً من الخبرة في سجن أخطر المجرمين”.
وفي السياق ذاته، رحب وزير الأمن الداخلي ماركوين مولين بالتعيين، مؤكداً في منشور على منصة “إكس” أن شروير “سيؤدي دوراً أساسياً في تنفيذ سياسات الإدارة المتعلقة بمكافحة الهجرة غير النظامية، بما في ذلك توقيف وترحيل المهاجرين المخالفين”.
ويشغل شروير حالياً منصب مستشار لدى وزارة الأمن الداخلي، ومن المقرر أن يخلف تود لايونز الذي تولى إدارة الوكالة بالإنابة منذ آذار عام 2025، قبل مغادرته المنصب في أيار الماضي.
ومن المقرر، من الناحية القانونية، أن يخضع تعيين شروير لموافقة مجلس الشيوخ، إلا أن إدارة الهجرة والجمارك تُدار منذ عام 2017 من قبل مسؤولين مكلفين بالإنابة دون تثبيتهم من المجلس.
وتتولى إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية تنفيذ سياسات مكافحة الهجرة غير النظامية التي تتبناها إدارة ترامب، والتي تواجه انتقادات من منظمات حقوقية ومعارضين داخل الولايات المتحدة بسبب عمليات توقيف وترحيل المهاجرين، إضافة إلى حوادث استخدام القوة التي أثارت جدلاً واسعاً.