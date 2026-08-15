“أدنوك” الإماراتية تعلن تعرض سفينة تابعة لها لهجوم في مضيق هرمز

photo 2026 08 15 02 03 49 "أدنوك" الإماراتية تعلن تعرض سفينة تابعة لها لهجوم في مضيق هرمز

 أبو ظبي-سانا
 
أعلنت شركة “أدنوك” الإماراتية، تعرض سفينة تابعة لها لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز مساء اليوم الجمعة، دون أن يسفر هذا الاستهداف عن أي إصابات.
 
وشددت “أدنوك” في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية على أهمية حماية سلامة البحارة، وضمان حرية الملاحة والأمن البحري. 
 
ودعت الشركة إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.
 
وكانت شركة “أدنوك” أعلنت أمس الخميس تعرض سفينتين تابعتين لها لهجوم أثناء عبورهما مضيق هرمز، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات جراء الاستهداف والسيطرة على الوضع.

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