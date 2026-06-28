سنتكوم تعلن شن غارات جديدة في إيران

واشنطن-سانا
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” مساء السبت شن غارات جوية إضافية استهدفت عدة مواقع في إيران، رداً على الاعتداءات الإيرانية المستمرة على الملاحة التجارية.
وأوضحت “سنتكوم” في بيان لها عبر منصة إكس أن هذه الضربات تأتي عقب هجوم بطائرة مسيرة استهدف صباح اليوم ناقلة النفط (كيكو) التي ترفع علم بنما أثناء عبورها بالقرب من مضيق هرمز،وهي محملة بمليوني برميل من النفط الخام، مشيرة إلى أن طهران لم تلتزم بفرصة التهدئة عقب الغارات الأمريكية التي شُنت بالأمس رداً على استهداف الناقلة (إيفر لافلي).
ووفقاً للبيان، شملت الأهداف الإيرانية بنى تحتية للمراقبة العسكرية، وأنظمة اتصالات، ومواقع للدفاع الجوي، إضافة إلى مرافق لتخزين الطائرات المسيرة وقدرات زرع الألغام البحرية.
وأكدت القيادة المركزية في ختام بيانها، أن قواتها ستبقى في حالة جاهزية تامة لحماية حركة السفن التجارية وضمان استمرار الملاحة عبر مضيق هرمز.
وكان الجيش الأمريكي شن يوم الجمعة ضربات عسكرية ضد إيران طالت مستودعات للصواريخ والطائرات المسيرة ومنظومات رادار، رداً على استهداف سفينة شحن تجارية في مضيق هرمز.