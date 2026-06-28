سنتكوم تعلن شن غارات جديدة في إيران

واشنطن-سانا‏

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” مساء السبت شن غارات جوية ‏إضافية استهدفت عدة مواقع في إيران، رداً على الاعتداءات الإيرانية ‏المستمرة على الملاحة التجارية.‏

وأوضحت “سنتكوم” في بيان لها عبر منصة إكس أن هذه الضربات تأتي ‏عقب هجوم بطائرة مسيرة استهدف صباح اليوم ناقلة النفط (كيكو) التي ترفع ‏علم بنما أثناء عبورها بالقرب من مضيق هرمز،وهي محملة بمليوني برميل ‏من النفط الخام، مشيرة إلى أن طهران لم تلتزم بفرصة التهدئة عقب الغارات ‏الأمريكية التي شُنت بالأمس رداً على استهداف الناقلة (إيفر لافلي).‏

ووفقاً للبيان، شملت الأهداف الإيرانية بنى تحتية للمراقبة ‏العسكرية، وأنظمة اتصالات، ومواقع للدفاع الجوي، إضافة إلى مرافق ‏لتخزين الطائرات المسيرة وقدرات زرع الألغام البحرية.‏

وأكدت القيادة المركزية في ختام بيانها، أن قواتها ستبقى في حالة جاهزية ‏تامة لحماية حركة السفن التجارية وضمان استمرار الملاحة عبر مضيق ‏هرمز.‏

وكان الجيش الأمريكي شن يوم الجمعة ضربات عسكرية ضد إيران طالت ‏مستودعات للصواريخ والطائرات المسيرة ومنظومات رادار، رداً على ‏استهداف سفينة شحن تجارية في مضيق هرمز.‏