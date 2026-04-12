سلام: مستمرون بجهود وقف العدوان الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية

بيروت-سانا

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام استمرار الحكومة اللبنانية في بذل كل الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على البلاد، وتمكين مؤسسات الدولة الشرعية من القيام بدورها الكامل في حماية لبنان واللبنانيين.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن سلام قوله في كلمة له اليوم، بمناسبة ذكرى اندلاع الحرب الأهلية: “ما أحوجنا اليوم إلى أن نتعلم من ماضينا، لا أن نستحضره للتهويل والترهيب، ولا أن نحوله إلى سلاح في وجه بعضنا البعض”.

وشدد سلام على التزام الحكومة بالعمل من أجل وقف الحرب وتأمين الانسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية، واسترجاع الأسرى، وإعادة إعمار القرى والبلدات المدمرة، بما يضمن العودة الآمنة والكريمة للمهجرين إلى ديارهم.

وأوضح سلام أن وحدة لبنان تمثل ضرورة وطنية قصوى، مؤكداً أن الجنوب لن يُترك وحيداً في مواجهة الدمار، وأن حمايته لا تتحقق إلا بوجود دولة واحدة قوية وعادلة تبسط سلطتها وقانونها على كامل أرجاء البلاد بالتساوي وتطبق الاتفاقات الوطنية.

ودعا سلام القوى السياسية والشعب اللبناني إلى التمسك بالوحدة الوطنية ومواجهة الأخطار المحدقة بالبلاد بروح المسؤولية، مشيراً إلى أن الحفاظ على كرامة الوطن يقتضي التواضع والمسؤولية والتمسك بما يجمع اللبنانيين حماية لمستقبل أبنائهم.

وكانت الرئاسة اللبنانية أعلنت يوم الجمعة الماضي التوصل إلى اتفاق لعقد أول اجتماع لبحث وقف إطلاق النار، وتحديد موعد بدء التفاوض بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، وذلك يوم الثلاثاء المقبل في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن.