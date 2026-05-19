الأمم المتحدة تدين الهجوم على مركز إسلامي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

نيويورك-سانا

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، الهجوم الذي استهدف مركزاً إسلامياً في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، والذي أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص بجروح.



ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك قوله: “إن غوتيريش يؤكد مجدداً أن الاعتداءات على دور العبادة تعد أعمالاً شنيعة وغير مقبولة، ويشدد على ضرورة مواجهة خطاب الكراهية والتعصب بجميع أشكالهما”.



وأعرب دوجاريك عن تضامن الأمين العام التام مع الجالية المسلمة، مطالباً السلطات المعنية بإجراء تحقيق شامل وفوري للوقوف على ملابسات هذا الاعتداء.



وكانت السلطات المحلية في ولاية كاليفورنيا أعلنت، في وقت سابق اليوم، إصابة عدة أشخاص جراء إطلاق نار داخل المركز الإسلامي الواقع شمال مدينة سان دييغو، في حين فرضت القوات الأمنية طوقاً حول المبنى وأخلت عشرات الأطفال من محيطه.