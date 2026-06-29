إصابة 13 شخصا بجروح جراء زلزال ضرب مقاطعة سيتشوان في الصين

بكين-سانا
أصيب 13 شخصاً بجروح طفيفة صباح اليوم الإثنين، إثر وقوع زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر في محافظة قاوشيان في مدينة ييبين بمقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين، بحسب السلطات المحلية في المدينة.
ونقلت وكالة شينخوا عن مقر قيادة الإغاثة من الزلازل في مدينة ييبين قوله: “إنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج وتم إجلاء 196 آخرين، فيما تجري جهود الإغاثة بشكل منظم”.
وذكر المركز الصيني لشبكات الزلازل أن الزلزال وقع صباح اليوم بتوقيت بكين، حيث تم رصد مركزه عند ملتقى خط عرض 28.50 درجة شمالاً، وخط طول 104.69 درجات شرقاً، وعلى عمق ستة كيلومترات.
وقد فعلت الهيئة الصينية للزلازل استجابة للطوارئ من المستوى الثالث بعد الزلزال.