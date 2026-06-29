إصابة 13 شخصا بجروح جراء زلزال ضرب مقاطعة سيتشوان في الصين

بكين-سانا

أصيب 13 شخصاً بجروح طفيفة صباح اليوم الإثنين، إثر وقوع زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر في محافظة ‏قاوشيان في مدينة ييبين بمقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين، بحسب السلطات المحلية في المدينة.‏

ونقلت وكالة شينخوا عن مقر قيادة الإغاثة من الزلازل في مدينة ييبين قوله: “إنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي ‏العلاج وتم إجلاء 196 آخرين، فيما تجري جهود الإغاثة بشكل منظم”.‏

وذكر المركز الصيني لشبكات الزلازل أن الزلزال وقع صباح اليوم بتوقيت بكين، حيث تم رصد مركزه عند ملتقى خط ‏عرض 28.50 درجة شمالاً، وخط طول 104.69 درجات شرقاً، وعلى عمق ستة كيلومترات.‏

وقد فعلت الهيئة الصينية للزلازل استجابة للطوارئ من المستوى الثالث بعد الزلزال.‏