أسعار الذهب تنخفض عالمياً مع صعود النفط وتزايد توقعات رفع الفائدة الأمريكية

لندن-سانا‏

انخفضت أسعار الذهب في المعاملات العالمية اليوم الإثنين، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط، جراء تجدد التوتر بين الولايات ‏المتحدة وإيران، إضافة إلى الضغوط الناجمة عن توقعات رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.‏

وذكرت وكالة رويترز أن الذهب تراجع في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة ليصل إلى 4067.99 دولاراً للأوقية، ‏بينما خسرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم آب المقبل 0.4 بالمئة مسجلة 4081.20 دولاراً.‏

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة بنسبة 1.1 بالمئة لتصل إلى 58.49 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاديوم ‏بنسبة 0.4 بالمئة إلى 1204.25 دولارات، في حين سجل البلاتين ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.4 بالمئة ليبلغ 1620.15 دولاراً.‏

ورغم أن الذهب يُعرف تاريخياً بكونه ملاذاً آمناً في أوقات الأزمات والتوترات الجيوسياسية، تشير التطورات الأخيرة إلى ‏تغير في أولويات الأسواق، إذ بات المستثمرون يركزون بصورة أكبر على مسار أسعار الفائدة والعوائد الحقيقية، ما فرض ‏ضغوطاً متزايدة على المعدن النفيس، وسط استمرار رهانات المؤسسات المالية على تعافيه في الأجل الطويل.‏