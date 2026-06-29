أسعار الذهب تنخفض عالمياً مع صعود النفط وتزايد توقعات رفع الفائدة الأمريكية

لندن-سانا
انخفضت أسعار الذهب في المعاملات العالمية اليوم الإثنين، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط، جراء تجدد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى الضغوط الناجمة عن توقعات رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.
وذكرت وكالة رويترز أن الذهب تراجع في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة ليصل إلى 4067.99 دولاراً للأوقية، بينما خسرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم آب المقبل 0.4 بالمئة مسجلة 4081.20 دولاراً.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة بنسبة 1.1 بالمئة لتصل إلى 58.49 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.4 بالمئة إلى 1204.25 دولارات، في حين سجل البلاتين ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.4 بالمئة ليبلغ 1620.15 دولاراً.
ورغم أن الذهب يُعرف تاريخياً بكونه ملاذاً آمناً في أوقات الأزمات والتوترات الجيوسياسية، تشير التطورات الأخيرة إلى تغير في أولويات الأسواق، إذ بات المستثمرون يركزون بصورة أكبر على مسار أسعار الفائدة والعوائد الحقيقية، ما فرض ضغوطاً متزايدة على المعدن النفيس، وسط استمرار رهانات المؤسسات المالية على تعافيه في الأجل الطويل.