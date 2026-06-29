الرياض-سانا
بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار خلال اتصال هاتفي أمس الأحد، أهمية مواصلة الجهود لإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن الجانبين بحثا مستجدات مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدا على أهمية مواصلة الجهود الدولية والإقليمية لإنجاح المسار التفاوضي بين الطرفين، وصولاً إلى حلول شاملة تعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
من جهة أخرى، أعرب وزير خارجية باكستان خلال الاتصال عن خالص تعازي ومواساة بلاده، حكومة وشعباً، في ضحايا حادث تحطم المروحية التابعة لشركة أرامكو السعودية، معبراً عن التضامن مع المملكة.
وكانت السعودية أعلنت في وقت سابق، عن مقتل 14 شخصاً في تحطم طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو برأس التنورة شرق البلاد.
مباحثات سعودية باكستانية لتعزيز جهود إعادة الاستقرار والأمن إلى المنطقة
الرياض-سانا