مباحثات سعودية باكستانية لتعزيز جهود إعادة الاستقرار والأمن إلى المنطقة

‎ ‎الرياض-سانا‏

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بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار خلال ‏اتصال هاتفي أمس الأحد، ‏أهمية مواصلة الجهود لإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة.‏

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وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن الجانبين بحثا مستجدات مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدا ‏على أهمية مواصلة الجهود الدولية والإقليمية لإنجاح المسار التفاوضي بين الطرفين، وصولاً إلى حلول شاملة تعزز الأمن ‏والاستقرار في المنطقة‎.‎

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من جهة أخرى، أعرب وزير خارجية باكستان خلال الاتصال عن خالص تعازي ومواساة بلاده، حكومة وشعباً، في ضحايا ‏حادث تحطم المروحية التابعة لشركة أرامكو السعودية، معبراً عن التضامن مع المملكة‎.‎

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وكانت السعودية أعلنت في وقت سابق، عن مقتل 14 شخصاً في تحطم طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو برأس التنورة ‏شرق البلاد‎.‎