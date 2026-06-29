سوريا ضمن أفضل 11 فريقاً على مستوى العالم في مسابقة النمذجة الرياضية العالمية

دمشق-سانا



تأهل فريق سوريا المشارك في مسابقة النمذجة الرياضية الدولية (IMMC) بدورتها الثانية عشرة لعام 2026، إلى القائمة النهائية لأفضل 11 فريقاً على مستوى العالم، في إنجاز يرفع اسم سوريا عالياً في المحافل العلمية الدولية.



وتُعد مسابقة النمذجة الرياضية الدولية (IMMC) التي نظمتها الولايات المتحدة الأمريكية وهونغ كونغ الصين “عن بعد” من الـ 23

من شباط حتى الـ 27 من نيسان الماضيين، من أبرز مسابقات العالم لطلاب المرحلة الثانوية في تطبيق الرياضيات والإحصاء وتحليل البيانات لحل مشكلات واقعية.



وأوضحت هيئة التميز والإبداع في صفحتها على فيسبوك اليوم الأحد، أن المسابقة شهدت مشاركة 37 دولة من كل أنحاء العالم، ليتأهل 67 فريقاً لمرحلة التحكيم الدولي.



ويضم الفريق السوري مجموعة من طلبة هيئة التميز والإبداع- المركز الوطني للمتميزين وهم: بشارة ناشد (اللاذقية)، وعلي معلا (حمص)، وكرم حلوم (اللاذقية)، وسليمان إبراهيم (حمص)، بإشراف المدرب سلمان ضاهر.



وتمحور التحدي هذا العام، حول تطوير نماذج رياضية لاستراتيجيات حماية الحياة البرية وإدارة المحميات الطبيعية، باستخدام “منتزه إيتوشا الوطني” في ناميبيا، كنموذج تطبيقي.



ولفتت الهيئة إلى أنه تم اليوم توجيه دعوة رسمية للمشاركة في الملتقى العالمي، وحفل توزيع الجوائز الذي سيقام من الـ 5 إلى الـ 8 من آب القادم.



وتهدف مسابقة النمذجة الرياضية العالمية (IMMC)، إلى إلهام الطلاب لتطبيق الرياضيات المدرسية في حل مشكلات العالم الحقيقي.

