تبادل 386 أسيراً بين روسيا وأوكرانيا بوساطة إماراتية

أبو ظبي-سانا

أعلنت دولة الإمارات، اليوم الجمعة، عن نجاح جهود وساطة قامت بها بين روسيا وأوكرانيا في إنجاز عملية تبادل للأسرى بين الجانبين.

ونقلت وكالة “وام” للأنباء عن وزارة الخارجية الإماراتية قولها: إن عملية التبادل الجديدة تضمنت 193 أسيراً من الجانب الروسي و193 أسيراً من الجانب الأوكراني، ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تم تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 6691 أسيراً.

وشكرت الخارجية الإماراتية البلدين الصديقين على تعاونهما في إنجاح جهود الوساطة الإماراتية، ما يعكس ثقتهما وتقديرهما لحرص الدولة على دعم كل المساعي الرامية لحل الأزمة بين البلدين.

وأفادت الوزارة بأن الإمارات “قامت حتى الآن ب 22 وساطة منذ اندلاع الأزمة بين البلدين”، وذلك انطلاقاً من العلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات بكل من روسيا الاتحادية وأوكرانيا.



وأكدت الوزارة عزم الإمارات على مواصلة مساعيها الرامية إلى إنجاح مختلف الجهود للتوصل إلى حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، والتخفيف من الآثار الإنسانية الناجمة عن الأزمة كاللاجئين والأسرى.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في الـ 11 من نيسان العام الماضي أنها استعادت 175 عسكرياً من الأسر الأوكراني، وسلمت بالمقابل 175 أسير حرب أوكرانياً، في عملية تبادل أسرى بوساطة إماراتية.