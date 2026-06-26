كوريا الجنوبية تعزز قدراتها في الحرب بالمسيرات ‏

سيئول-سانا‏

قالت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة: إنها ستعمل سريعاً على توسيع ‏قدراتها في مجال الطائرات المسيرة وكيفية التصدي لها لمواجهة كوريا الشمالية، بما في ‏ذلك تدريب نصف مليون “مسيرة محاربة” ونشر عشرات الآلاف من الأنظمة غير ‏المأهولة على الوحدات المنتشرة على خطوط المواجهة‎.‎

ونقلت وكالة رويترز عن وزير الدفاع آن كيو-بيك قوله في مؤتمر صحفي: “يجب ألا ‏تظل الطائرات المسيرة معدات يستخدمها عدد محدود من الوحدات، بل يتعين أن تصبح ‏أداة قتالية عامة‎”.

وأشار آن إلى أن سيئول ستعتمد على مكونات محلية الصنع بنسبة 100 بالمئة بدلاً من ‏اللجوء للمكونات الصينية في تصنيع هذه الأنظمة، وأرجع ذلك لمخاوف أمنية‎.‎

وقال :”الطائرات المسيرة منخفضة التكلفة المنتشرة بأعداد كبيرة تغير بشكل جذري ‏طبيعة الحرب”، محذراً من أن كوريا الشمالية تعمل أيضاً على تطوير أنظمة غير مأهولة، ‏ما يزيد من التهديدات التي قد تتعرض لها المنشآت العسكرية والمدنية في الجنوب‎.‎

خطة لإنتاج 110 آلاف طائرة مسيّرة بحلول 2029‏

ويخطط الجيش أيضاً لإنتاج 110 آلاف طائرة مسيرة بحلول عام 2029 لنشرها في ‏جميع وحدات الجيش والبحرية والقوات الجوية ومشاة البحرية، بهدف جعل المسيرات ‏عنصراً تقليدياً لكل جندي بحسب الوزير الكوري‎.‎

وتكثف الكوريتان جهودهما لبناء قدرات في مجال الطائرات المسيرة مع استخلاص ‏الدروس المستفادة من الحرب الأوكرانية الروسية والحرب في الشرق الأوسط، حيث ‏كانت تلك الأنظمة غير المأهولة عاملاً غير قواعد اللعبة في ساحة المعركة‎.‎

ويرجع الخلاف الأساسي بين الكوريتين إلى الانقسام السياسي والأيديولوجي الذي حدث ‏في نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945، ‏عندما قُسمت شبه الجزيرة الكورية إلى ‏شطرين شمالي وجنوبي، ما أدى إلى تأسيس ‏دولتين منفصلتين عام 1948. ‏

وفي عام 1950، شنت كوريا الشمالية حرباً على جارتها الجنوبية، انتهت بهدنة عام ‌‏1953، لكن من الناحية الرسمية، لا تزال ‏الدولتان في حالة حرب حتى اليوم لعدم توقيع ‏معاهدة سلام دائم.‏