غارات إسرائيلية متواصلة على لبنان.. إصابة عسكريين وإنذارات للسكان بالإخلاء

بيروت-سانا

تواصلت الغارات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيلي على مناطق واسعة من جنوب لبنان، اليوم الثلاثاء، طالت عدداً من القرى في أقضية النبطية وبنت جبيل، وصور، وسط تحذيرات وإخطارات إخلاء للسكان، وتسجيل إصابات في صفوف الجيش اللبناني.

وبحسب ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام، فقد شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة جبشيت في قضاء النبطية، تزامناً مع قصف مدفعي متقطع طال بلدات المنصوري، ومجدل زون في قضاء صور، إضافة إلى غارات أخرى على بلدتي كفرا وصديقين/الشقيف، ومناطق متفرقة في الجنوب.

كما استهدفت الغارات ليلاً بلدة شوكين، ما أدى إلى تدمير مجمّع سكني وتجاري على الطريق العام، بالتزامن مع قصف مدفعي على بلدات حبوش وميفدون وزوطر الشرقية والنبطية الفوقا، فيما أفيد باستخدام قذائف فوسفورية في بعض المناطق الزراعية في محيط زوطر الشرقية.

وفي قضاء بنت جبيل، طالت الغارات بلدات عدة، بينها قلاويه ورشاف وبرعشيت وكفردونين، إضافة إلى استهدافات متكررة في محيط حاريص والغندورية، وسط قصف مدفعي متزامن.

إصابات في صفوف الجيش اللبناني

من جهته، أعلن الجيش اللبناني إصابة ضابط وعسكري بجروح طفيفة، جراء استهداف إسرائيلي طال آليتهما العسكرية في بلدة كفرا أثناء تنقلهما بين مراكز عسكرية في المنطقة.

إنذارات إخلاء وتحذيرات للسكان

وفي تطور ميداني لافت، وجّه الجيش الإسرائيلي إنذاراً عاجلاً إلى سكان بلدتي جبشيت وصريفا، طالبهم فيه بإخلاء مناطقهم لمسافة لا تقل عن ألف متر، تمهيداً لاستهداف بنى تحتية لميليشيا حزب الله.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار تبادل القصف عبر الحدود، حيث تتزامن الغارات الإسرائيلية مع هجمات تعلن عنها ميليشيا حزب الله على مواقع وآليات عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان، في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من توسع رقعة المواجهات.

وبحسب وزارة الصحة اللبنانية، فإن حصيلة الخسائر البشرية الناتجة عن الاعتداءات الإسرائيلية منذ بداية آذار الماضي، بلغت آلاف القتلى والجرحى، في ظل استمرار العمليات العسكرية اليومية، رغم الحديث عن تفاهمات تهدئة سابقة.