وزارة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تناقشان فرص تعزيز النزاهة والشفافية

IMG 20260628 225438 346 وزارة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تناقشان فرص تعزيز النزاهة والشفافية

 دمشق-سانا
 
بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عامر العلي، فرص وإجراءات وآليات التعاون بين الوزارة والهيئة، على صعيد تعزيز الشفافية والنزاهة في المؤسسات والجهات الحكومية.
 
وناقش الجانبان خلال اجتماع مشترك بمقر وزارة المالية، سبل تقوية وظيفتي الرقابة الداخلية والمحاسب الإداري لدى الجهات، وتوفير الحوافز اللازمة للارتقاء بهاتين الوظيفتين في المؤسسات العامة.
 
وأكدا وجوب الاهتمام ببناء القدرات في هذا الشأن، والتفاهم على التعاون في مجال التدريب، ما يسهم في استقطاب الكفاءات وتأهيلها.
 
كما ناقشا دعم جهود وزارة المالية في مكافحة الفساد بالمؤسسات والجهات التابعة للوزارة.
 
وكان وزير المالية شدد خلال مشاركته في اختتام الدورة التدريبية التي نظمتها جمعية المحاسبين في دمشق، على أهمية ترسيخ معايير النزاهة والكفاءة والخبرة المهنية لتطوير مهنة المحاسب القانوني، والاستناد إلى المعايير الدولية.

IMG 20260628 225438 025 وزارة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تناقشان فرص تعزيز النزاهة والشفافية
IMG 20260628 225438 286 وزارة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تناقشان فرص تعزيز النزاهة والشفافية
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