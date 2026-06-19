حركة نزوح كثيفة من جنوب لبنان باتجاه صيدا وبيروت جراء تصاعد الغارات الإسرائيلية

بيروت-سانا

شهد قضاءا صور وبنت جبيل جنوب لبنان اليوم الجمعة، حركة نزوح كثيفة باتجاه مدينتي صيدا وبيروت، جراء الغارات الجوية الإسرائيلية الكثيفة التي استهدفت مناطق عدة في الجنوب خلال الساعات الماضية، وأدت إلى مقتل 18 شخصاً على الأقل.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن مصادر محلية قولها: إن عشرات العائلات غادرت بلداتها في ظل استمرار القصف وتوسع نطاق الاستهداف ليشمل قرى وبلدات متفرقة، ما أدى إلى حالة من الهلع في صفوف المدنيين.

وكان 18 شخصاً قتلوا في وقت سابق من اليوم وأصيب 33 آخرون جراء الغارات الجوية الإسرائيلية الكثيفة التي ‏استهدفت عدداً من المناطق جنوب لبنان، وذلك في حصيلة غير نهائية.‏

يشار إلى أن مديرة المنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، حذرت في نيسان الماضي من مؤشرات “مقلقة جداً” لنزوح طويل الأمد في لبنان، جراء الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة التي تسببت بدمار واسع، وأجبرت أكثر من مليون شخص على الفرار من منازلهم.