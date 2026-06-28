ترامب يهدد إيران بتصعيد عسكري عقب خرق وقف إطلاق النار

واشنطن-سانا‏

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاحد تهديداته ضد إيران، عقب ‌‏شن بلاده غارات جوية استهدفت مواقع إيرانية لتخزين الصواريخ ‌‏والطائرات المسيرة ورادارات ساحلية، رداً على خرق طهران ‏وقف إطلاق ‏النار.‏

وقال ترامب في منشور له على منصة “تروث سوشال”: “إن الطائرات ‌‏الأمريكية شنت غارات جوية على مواقع تخزين الصواريخ والطائرات ‌‏المسيّرة الإيرانية، ومواقع الرادار الساحلية، لانتهاكها اتفاق وقف إطلاق ‌‏النار مجدداً”، مضيفاً: “من المحتمل جداً ألا يتعلموا أبداً”.‏

وهدد الرئيس الأمريكي بالتصعيد العسكري قائلاً: “قد يأتي وقت نعجز فيه ‌‏عن التحلي بالمنطق، ونُجبر على إكمال المهمة التي بدأناها بنجاح ‌‏عسكرياً”، متوعداً بأنه في حال حدوث ذلك “فلن تبقى جمهورية إيران ‌‏الإسلامية قائمة”، على حد تعبيره.‏

وتأتي تصريحات ترامب بعدما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” ‌‏مساء أمس السبت، شن غارات جوية إضافية استهدفت عدة مواقع في إيران، ‌‏رداً على الاعتداءات الإيرانية المستمرة على الملاحة التجارية.‏

ويواجه اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران اختباراً ميدانياً ‏حقيقياً ‏مع تبادل الضربات العسكرية في محيط مضيق هرمز، واتهامات ‏متبادلة ‏بخرق مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في الـ 17 من حزيران ‏الجاري.‏