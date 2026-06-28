ترامب يهدد إيران بتصعيد عسكري عقب خرق وقف إطلاق النار

واشنطن-سانا
جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاحد تهديداته ضد إيران، عقب شن بلاده غارات جوية استهدفت مواقع إيرانية لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة ورادارات ساحلية، رداً على خرق طهران وقف إطلاق النار.
وقال ترامب في منشور له على منصة “تروث سوشال”: “إن الطائرات الأمريكية شنت غارات جوية على مواقع تخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، ومواقع الرادار الساحلية، لانتهاكها اتفاق وقف إطلاق النار مجدداً”، مضيفاً: “من المحتمل جداً ألا يتعلموا أبداً”.
وهدد الرئيس الأمريكي بالتصعيد العسكري قائلاً: “قد يأتي وقت نعجز فيه عن التحلي بالمنطق، ونُجبر على إكمال المهمة التي بدأناها بنجاح عسكرياً”، متوعداً بأنه في حال حدوث ذلك “فلن تبقى جمهورية إيران الإسلامية قائمة”، على حد تعبيره.
وتأتي تصريحات ترامب بعدما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” مساء أمس السبت، شن غارات جوية إضافية استهدفت عدة مواقع في إيران، رداً على الاعتداءات الإيرانية المستمرة على الملاحة التجارية.
ويواجه اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران اختباراً ميدانياً حقيقياً مع تبادل الضربات العسكرية في محيط مضيق هرمز، واتهامات متبادلة بخرق مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في الـ 17 من حزيران الجاري.