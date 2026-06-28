جامعة المعارف بإدلب تطلق مجلتين علميتين بالشراكة مع دار نشر ماليزية

إدلب-سانا

أطلقت جامعة المعارف للعلوم التطبيقية الخاصة في مدينة سرمدا بريف إدلب الشمالي، أمس السبت، مجلتين علميتين دوليتين، بالشراكة مع دار نشر ماليزية متخصصة، وبرعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بمشاركة نخبة من الأكاديميين والباحثين من داخل سوريا وخارجها.

وتهدف المجلة إلى تعزيز البحث العلمي ونشر الدراسات الأكاديمية المحكمة وفق المعايير الدولية، بما يسهم في دعم الإنتاج العلمي وتطوير التعاون البحثي بين الجامعات والمؤسسات الأكاديمية.

وتضمنت فعالية إطلاق المجلة كلمات افتتاحية وعروضاً تعريفية بآليات النشر في المجلة ومعايير التحكيم المعتمدة، إضافة إلى استعراض مجالات التعاون العلمي مع دار النشر الماليزية، بما يعزز حضور الجامعة في منظومة النشر الأكاديمي الدولي.

وأوضح الدكتور محمد سويد معاون وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات الخاصة في تصريح لمراسل سانا، أنه تم اليوم إطلاق مجلتين علميتين بالتعاون مع دار نشر ماليزية، إحداها تختص بشؤون التعليم العالي وجودته، والثانية تهتم بالعلوم الأساسية والذكاء الاصطناعي، مبيناً أن جامعة المعارف تعد من أوائل الجامعات الخاصة التي سعت منذ تأسيسها لإطلاق مجلة علمية خاصة بها.

وأضاف سويد: إن إطلاق المجلتين بالشراكة مع دار نشر دولية يشكل خطوة مهمة وإيجابية نحو الانفتاح الأكاديمي، باعتبارها أول جامعة خاصة في سوريا تقوم بهذه المبادرة بالتعاون مع دار نشر عالمية متخصصة، ويدعم جهود الوزارة في الارتقاء بمستوى البحث العلمي وتشجيع الجامعات الخاصة على إنتاج معرفة قابلة للمنافسة عالمياً، داعياً من منبر الوزارة الجامعات الخاصة كافةً للقيام بمبادرات مماثلة، بهدف تطوير التعليم العالي.

من جهته، أكد الدكتور أحمد أبو حجر نائب رئيس جامعة المعارف للعلوم التطبيقية في تصريح مماثل، أن جامعة المعارف الجامعة تتميز بوجود مركز بحثي يعمل على دمج الطلاب من المرحلة الجامعية الأولى مع التطبيق العملي، بحيث يستطيع الطلاب بعد التخرج من دخول سوق العمل بثقة وبمؤهلات عالية، مؤكداً أن الجامعة تسعى من خلال هاتين المجلتين إلى توفير منصة علمية رصينة للباحثين السوريين، وفتح قنوات نشر دولية تسهم في رفع تصنيف الجامعة وتعزيز تبادل الخبرات مع المؤسسات الأكاديمية.

بدوره، أشار الدكتور مصطفى كيالي، مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد ورئيس تحرير مجلة الدراسات المتقدمة في التعليم العالي، إلى أن الهدف من إطلاق المجلتين، تطوير التكامل والبناء المعرفي، والمشاركة بصناعة المعرفة، بحيث يتمكن الطلاب والكادر في الجامعة والأكاديميين السوريين والدوليين من النشر في المجلتين البحثيتين، بما يسهم تطوير البحث العلمي في سوريا والجامعات والمؤسسات السورية، بما يضمن جودة المخرجات البحثية وموثوقيتها.

ويأتي إطلاق جامعة المعارف لمجلتين علميتين بصبغة دولية في سياق التوجه الوطني لتعزيز البحث العلمي وربط الجامعات السورية بالشبكات الأكاديمية العالمية، وتشكل الشراكة مع دور نشر دولية إحدى آليات دعم الإنتاج العلمي المحكم ورفع مؤشرات النشر للجامعات الخاصة، بما ينعكس على جودة التعليم وخدمة المجتمع البحثي في سوريا والمنطقة.