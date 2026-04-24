ترامب يعلن تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لثلاثة أسابيع إضافية

qna donald trump 20082025 ترامب يعلن تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لثلاثة أسابيع إضافية

واشنطن-سانا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع، وذلك عقب اجتماع عقده في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض.

وأوضح ترامب في تدوينة له عبر منصة تروث سوشيال اليوم الخميس، أن الاجتماع ضم نائبه جيه دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، وسفيري واشنطن في لبنان وإسرائيل، إضافة إلى ممثلين عن الجانبين، واصفاً المباحثات بأنها كانت “تاريخية” وسارت بشكل جيد.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن بلاده ستعمل مع الجانب اللبناني لمساعدته على حماية نفسه من حزب الله، معرباً عن تطلعه لاستضافة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس اللبناني جوزاف عون في واشنطن، خلال الفترة القريبة القادمة لمتابعة هذا الملف.

وكان ترامب قد أعلن في ال 16 من الشهر الجاري الاتفاق على وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة عشرة أيام.

