صناعة دمشق وريفها تبحث تعزيز التعاون مع الاتحاد العربي للصناعات ‏الجلدية

دمشق-سانا‏

بحث رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أيمن المولوي، مع الأمين ‏العام المساعد للاتحاد العربي للصناعات الجلدية في سوريا سامر رمضان، ‏آليات تعزيز التعاون المشترك لدعم قطاع الصناعات الجلدية السورية.‏

توسيع المشاركات

وتناول الاجتماع، الذي عقد في مبنى الغرفة أمس السبت، توسيع حضور ‏الصناعات الجلدية في الأسواق الخارجية، مع التركيز على زيادة مشاركة ‏الشركات السورية في المعارض الدولية المتخصصة، وفي مقدمتها معرض ‌‏”سيريكس جدة”.‏

واتفق الجانبان على إعداد مذكرة تعاون بين غرفة صناعة دمشق وريفها ‏والاتحاد العربي للصناعات الجلدية، إلى جانب وضع بروتوكول تعاون ‏خاص بالمعارض والفعاليات التخصصية، بما يعزز فرص الترويج للمنتجات ‏الوطنية.‏

تقديم الدعم

أكد المولوي خلال الاجتماع، استعداد غرفة صناعة دمشق وريفها لتقديم ‏مختلف أشكال الدعم للمبادرات الهادفة إلى تطوير قطاع الصناعات الجلدية، ‏بما يعزز تنافسية المنتجات السورية في الأسواق المحلية والعالمية.‏

تسهيلات لرجال الأعمال

من جانبه، استعرض رمضان آلية العمل المتبعة لتنظيم استقبال وتسهيل ‏دخول رجال الأعمال السوريين إلى تركيا لزيارة المعارض التخصصية، ‏والجهود المبذولة لفتح قنوات تعاون جديدة مع عدد من الدول العربية، ولا ‏سيما ليبيا والجزائر، لدعم تصدير الصناعات السورية.

وتعمل غرفة صناعة دمشق وريفها على توسيع شراكاتها مع الاتحادات ‏والغرف العربية والدولية، بما يسهم في تعزيز حضور الصناعات السورية ‏في الأسواق الخارجية، وزيادة مشاركة الشركات الوطنية في المعارض ‏التخصصية، وفتح قنوات جديدة للتعاون والتصدير دعماً للقطاع الصناعي ‏وتعزيزاً لتنافسيته.‏