صناعة دمشق وريفها تبحث تعزيز التعاون مع الاتحاد العربي للصناعات ‏الجلدية

دمشق-سانا
بحث رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أيمن المولوي، مع الأمين العام المساعد للاتحاد العربي للصناعات الجلدية في سوريا سامر رمضان، آليات تعزيز التعاون المشترك لدعم قطاع الصناعات الجلدية السورية.
توسيع المشاركات
وتناول الاجتماع، الذي عقد في مبنى الغرفة أمس السبت، توسيع حضور الصناعات الجلدية في الأسواق الخارجية، مع التركيز على زيادة مشاركة الشركات السورية في المعارض الدولية المتخصصة، وفي مقدمتها معرض ”سيريكس جدة”.
واتفق الجانبان على إعداد مذكرة تعاون بين غرفة صناعة دمشق وريفها والاتحاد العربي للصناعات الجلدية، إلى جانب وضع بروتوكول تعاون خاص بالمعارض والفعاليات التخصصية، بما يعزز فرص الترويج للمنتجات الوطنية.
تقديم الدعم
أكد المولوي خلال الاجتماع، استعداد غرفة صناعة دمشق وريفها لتقديم مختلف أشكال الدعم للمبادرات الهادفة إلى تطوير قطاع الصناعات الجلدية، بما يعزز تنافسية المنتجات السورية في الأسواق المحلية والعالمية.
تسهيلات لرجال الأعمال
من جانبه، استعرض رمضان آلية العمل المتبعة لتنظيم استقبال وتسهيل دخول رجال الأعمال السوريين إلى تركيا لزيارة المعارض التخصصية، والجهود المبذولة لفتح قنوات تعاون جديدة مع عدد من الدول العربية، ولا سيما ليبيا والجزائر، لدعم تصدير الصناعات السورية.
وتعمل غرفة صناعة دمشق وريفها على توسيع شراكاتها مع الاتحادات والغرف العربية والدولية، بما يسهم في تعزيز حضور الصناعات السورية في الأسواق الخارجية، وزيادة مشاركة الشركات الوطنية في المعارض التخصصية، وفتح قنوات جديدة للتعاون والتصدير دعماً للقطاع الصناعي وتعزيزاً لتنافسيته.