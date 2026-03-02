تصاعد الدخان بمحيط السفارة الأمريكية في الكويت واعتداءات إيرانية جديدة على الدوحة والمنامة

عواصم-سانا

تصاعدت أعمدة الدخان، صباح اليوم الإثنين، من محيط السفارة الأمريكية في العاصمة الكويتية، بالتزامن مع تصاعد التوتر في المنطقة جراء الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج العربي، إثر الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك الذي استهدف أراضيها.

وذكرت وسائل إعلام كويتية أن فرق الإطفاء والإسعاف هرعت إلى الموقع، في حين حذّرت السفارة الأمريكية من “تهديد مستمر بهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة”، داعية رعاياها إلى البقاء في أماكنهم، واتخاذ إجراءات السلامة.

وكانت السلطات الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم اعتراض عدد من المسيّرات التي حاولت استهداف البلاد، مؤكدة أن الدفاعات الجوية تصدّت “لأهداف جوية معادية” فجر اليوم دون تسجيل إصابات، فيما أشارت شركة البترول الكويتية إلى إصابة عاملين جراء سقوط شظايا صاروخية على مصفاة ميناء الأحمدي، مع استمرار عمليات الإنتاج.

وشهدت العاصمة القطرية الدوحة عمليات اعتراض صاروخي جديدة، في ظل استمرار حالة الاستنفار الدفاعي في عدد من دول الخليج.

بالتوازي، تواصلت تداعيات الاعتداءات الإيرانية في المنطقة، حيث أعلنت وزارة الداخلية البحرينية في وقت سابق اليوم مقتل عامل وإصابة آخرين إثر سقوط شظايا صاروخ تم اعتراضه، ما أدى إلى اندلاع حريق في سفينة قيد الصيانة.

وتأتي هذه التطورات في إطار تصعيد عسكري متسارع في المنطقة إثر الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك على إيران، مع تزايد حدة الاعتداءات الإيرانية التي طالت دول الخليج، وسط تحذيرات خليجية من خطورة هذه الاعتداءات على أمن واستقرار المنطقة، والتأكيد على حق الرد لحماية السيادة الوطنية.