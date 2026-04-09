فيدان ونظيره الباكستاني يبحثان المفاوضات المرتقبة بين أمريكا وإيران في إسلام آباد

أنقرة-سانا

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الخميس، مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار، المفاوضات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة إسلام آباد السبت المقبل.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر دبلوماسية تركية أن فيدان وإسحاق دار تناولا، خلال اتصال هاتفي، وضع وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه بين واشنطن وطهران.

يشار إلى أن نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس سيعقد محادثات مع مسؤولين إيرانيين في باكستان السبت المقبل، بهدف إنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية ـ الإيرانية، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار مدة أسبوعين في المنطقة.