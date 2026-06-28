هاري كين يصبح الهداف التاريخي لإنكلترا في كأس العالم

دمشق-سانا
انفرد نجم المنتخب الإنكليزي هاري كين بصدارة الهدافين التاريخيين لمنتخب بلاده في نهائيات كأس العالم، بعد تسجيله الهدف الثاني لإنكلترا في مرمى بنما في المباراة التي جمعتهما أمس السبت.
ورفع كين رصيده إلى 3 أهداف في النسخة الحالية من كأس العالم 2026، وإلى 11 هدفاً في تاريخ مشاركاته بالمونديال.
وذكرت شبكة “أوبتا” للإحصائيات أن كين أصبح الهداف التاريخي للمنتخب الإنكليزي في نهائيات كأس العالم، متجاوزاً الرقم القياسي السابق المسجل باسم جاري لينيكر برصيد 10 أهداف.
وكان كين قد تأهل رفقة منتخب بلاده إلى دور الـ 32 من كأس العالم، بعد تصدر المجموعة الثانية عشرة.