هاري كين يصبح الهداف التاريخي لإنكلترا في كأس العالم

دمشق-سانا‏

انفرد نجم المنتخب الإنكليزي هاري كين بصدارة الهدافين التاريخيين ‌‏لمنتخب بلاده في نهائيات كأس العالم، بعد تسجيله الهدف الثاني لإنكلترا في ‌‏مرمى بنما في المباراة التي جمعتهما أمس السبت.‏

ورفع كين رصيده إلى 3 أهداف في النسخة الحالية من كأس العالم 2026، ‌‏وإلى 11 هدفاً في تاريخ مشاركاته بالمونديال.‏

وذكرت شبكة “أوبتا” للإحصائيات أن كين أصبح الهداف التاريخي للمنتخب ‌‏الإنكليزي في نهائيات كأس العالم، متجاوزاً الرقم القياسي السابق المسجل ‌‏باسم جاري لينيكر برصيد 10 أهداف.‏

وكان كين قد تأهل رفقة منتخب بلاده إلى دور الـ 32 من كأس العالم، بعد ‌‏تصدر المجموعة الثانية عشرة.‏