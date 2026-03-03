الجيش الأمريكي: قصفنا أكثر من 1250 هدفاً خلال أول 48 ساعة من الحرب على إيران

واشنطن-سانا

أعلن الجيش الأمريكي اليوم الإثنين، أن القوات الأمريكية قصفت أكثر من 1250 هدفاً خلال أول 48 ساعة من الحرب على إيران.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم، في وثيقة بيانات نقلتها وكالة فرانس برس: “إن الأهداف التي تم قصفها شملت مراكز قيادة وسيطرة، ومواقع للصواريخ الباليستية، وسفناً وغواصات تابعة للبحرية الإيرانية، إضافة إلى مواقع صواريخ مضادة للسفن”.

وفي منشور عبر منصة إكس لفتت سنتكوم إلى أنه قبل يومين، كان للنظام الإيراني 11 سفينة في خليج عُمان، أما اليوم فلا وجود لها، حيث دأبت طهران على الاعتداء على السفن الدولية في هذا الخليج، وقد ولّى ذلك الزمن”، مشيرة إلى أن حرية الملاحة البحرية شكلت على الدوام ركيزة أساسية للأمن الأمريكي والعالمي.

وأشارت سنتكوم إلى مقتل ستة جنود أمريكيين في العمليات العسكرية ضد إيران.

ومنذ صباح أول أمس السبت، تتواصل الضربات الصاروخية المتبادلة الأمريكية الإسرائيلية المشتركة من جهة، والإيرانية من جهة أخرى، فيما أقدمت إيران على الاعتداء بالصواريخ والمسيرات على دول الخليج العربي، والأردن والعراق.