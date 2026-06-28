الكونغو الديمقراطية ترافق كولومبيا والبرتغال إلى دور الـ 32 من كأس ‏العالم

واشنطن-سانا
قلب منتخب الكونغو الديمقراطية تأخره أمام أوزبكستان إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الأحد على ملعب مرسيدس بنز في مدينة أتلانتا الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في كأس العالم لكرة القدم.
وتقدم منتخب أوزبكستان مبكراً عبر إلدور شومورودوف في الدقيقة الـ 10، قبل أن يدرك يوان ويسا التعادل للكونغو في الدقيقة الـ 68 من ركلة جزاء.
وأضاف فيستون مايلي الهدف الثاني للكونغو في الدقيقة الـ 78، ثم عاد ويسا ليسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لمنتخب بلاده في الدقيقة الـ 90+1، مؤكداً تأهل الكونغو الديمقراطية إلى دور الـ 32.
وفي مباراة ثانية من المجموعة ذاتها، تعادل منتخب البرتغال مع نظيره الكولومبي سلبياً دون أهداف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب هارد روك في مدينة ميامي الأمريكية.
وشهد اللقاء أفضلية نسبية للمنتخب الكولومبي، الذي ضغط على مرمى البرتغال وخلق عدداً من الفرص الخطرة، غير أن حارس المنتخب البرتغالي تألق في التصدي لمحاولات كولومبيا، وحافظ على نظافة شباكه، فيما حاول المنتخب البرتغالي الاعتماد على الهجمات المرتدة دون أن ينجح أي من الطرفين في هز الشباك.
وتصدر المنتخب الكولومبي ترتيب المجموعة الحادية عشرة برصيد 7 نقاط، تلاه المنتخب البرتغالي بـ 5 نقاط، ثم منتخب الكونغو الديمقراطية في المركز الثالث بـ 4 نقاط، فيما بقي منتخب أوزبكستان في المركز الرابع والأخير دون نقاط.