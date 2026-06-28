الكونغو الديمقراطية ترافق كولومبيا والبرتغال إلى دور الـ 32 من كأس ‏العالم

photo 2026 06 28 08 23 32 الكونغو الديمقراطية ترافق كولومبيا والبرتغال إلى دور الـ 32 من كأس ‏العالم

واشنطن-سانا‏

قلب منتخب الكونغو الديمقراطية تأخره أمام أوزبكستان إلى فوز بثلاثة ‏أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الأحد على ملعب ‏مرسيدس بنز في مدينة أتلانتا الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الثالثة ‏والأخيرة من دور المجموعات في كأس العالم لكرة القدم.‏

وتقدم منتخب أوزبكستان مبكراً عبر إلدور شومورودوف في الدقيقة الـ 10، ‏قبل أن يدرك يوان ويسا التعادل للكونغو في الدقيقة الـ 68 من ركلة جزاء.‏

وأضاف فيستون مايلي الهدف الثاني للكونغو في الدقيقة الـ 78، ثم عاد ويسا ‏ليسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لمنتخب بلاده في الدقيقة الـ 90+1، ‏مؤكداً تأهل الكونغو الديمقراطية إلى دور الـ 32.‏

وفي مباراة ثانية من المجموعة ذاتها، تعادل منتخب البرتغال مع نظيره ‏الكولومبي سلبياً دون أهداف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب هارد ‏روك في مدينة ميامي الأمريكية.‏

وشهد اللقاء أفضلية نسبية للمنتخب الكولومبي، الذي ضغط على مرمى ‏البرتغال وخلق عدداً من الفرص الخطرة، غير أن حارس المنتخب البرتغالي ‏تألق في التصدي لمحاولات كولومبيا، وحافظ على نظافة شباكه، فيما حاول ‏المنتخب البرتغالي الاعتماد على الهجمات المرتدة دون أن ينجح أي من ‏الطرفين في هز الشباك.‏

وتصدر المنتخب الكولومبي ترتيب المجموعة الحادية عشرة برصيد 7 نقاط، ‏تلاه المنتخب البرتغالي بـ 5 نقاط، ثم منتخب الكونغو الديمقراطية في المركز ‏الثالث بـ 4 نقاط، فيما بقي منتخب أوزبكستان في المركز الرابع والأخير ‏دون نقاط.‏

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