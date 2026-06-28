البحرين: إطلاق صافرات الإنذار في مناطق متفرقة من البلاد

المنامة-سانا‏

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية فجر اليوم الأحد إطلاق صافرات الإنذار في ‏مناطق متفرقة من المملكة، داعية السكان إلى التوجه فوراً إلى أقرب مكان ‏آمن.‏

وقالت الوزارة، في منشور على منصة “إكس”: “تم إطلاق صافرات الإنذار، ‏ونرجو من المواطنين والمقيمين التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن، ‏ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية”.‏

ولم توضح الوزارة طبيعة التهديد أو الأسباب التي استدعت إطلاق صافرات ‏الإنذار، في الوقت الذي أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، أن ‏وسائط ‌‏دفاعها الجوي تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة إيرانية ‏اخترقت ‌‏أجواء الكويت.‏

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوتر في منطقة الخليج، بعدما أعلنت ‌‏‌‏القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” مساء يوم أمس، شن غارات جوية ‌‏‌‏‌‏إضافية استهدفت عدة مواقع في إيران، رداً على خرق وقف إطلاق ‏النار ‌‏والاعتداءات ‏المستمرة على الملاحة التجارية.‏

وكانت البحرين أعلنت أمس السبت تعرض أراضيها لهجوم بعدد من ‌‏‌‏الطائرات المسيّرة الإيرانية، في خطوة أثارت موجة إدانات من قبل العديد ‌‏‌‏من الدول العربية، التي اعتبرت أن هذه الهجمات تمثل انتهاكاً للقانون ‌‏‌‏الدولي، وتقوض جهود خفض التصعيد في المنطقة.‏