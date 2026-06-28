البحرين: إطلاق صافرات الإنذار في مناطق متفرقة من البلاد

المنامة-سانا
أعلنت وزارة الداخلية البحرينية فجر اليوم الأحد إطلاق صافرات الإنذار في مناطق متفرقة من المملكة، داعية السكان إلى التوجه فوراً إلى أقرب مكان آمن.
وقالت الوزارة، في منشور على منصة “إكس”: “تم إطلاق صافرات الإنذار، ونرجو من المواطنين والمقيمين التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن، ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية”.
ولم توضح الوزارة طبيعة التهديد أو الأسباب التي استدعت إطلاق صافرات الإنذار، في الوقت الذي أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، أن وسائط دفاعها الجوي تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة إيرانية اخترقت أجواء الكويت.
ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوتر في منطقة الخليج، بعدما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” مساء يوم أمس، شن غارات جوية إضافية استهدفت عدة مواقع في إيران، رداً على خرق وقف إطلاق النار والاعتداءات المستمرة على الملاحة التجارية.
وكانت البحرين أعلنت أمس السبت تعرض أراضيها لهجوم بعدد من الطائرات المسيّرة الإيرانية، في خطوة أثارت موجة إدانات من قبل العديد من الدول العربية، التي اعتبرت أن هذه الهجمات تمثل انتهاكاً للقانون الدولي، وتقوض جهود خفض التصعيد في المنطقة.