اعتداءات المستوطنين تجبر ثلاث عائلات فلسطينية على الرحيل قسراً.. واعتقالات بالضفة

photo 2026 03 10 11 20 44 اعتداءات المستوطنين تجبر ثلاث عائلات فلسطينية على الرحيل قسراً.. واعتقالات بالضفة
وفا

القدس المحتلة-سانا

أجبرت اعتداءات المستوطنين ثلاث عائلات فلسطينية على الرحيل قسراً من منطقة عاطوف جنوب شرق طوباس بالضفة الغربية، بعد تصاعد الاعتداءات، والتهديدات المتواصلة بحقهم، في ظل موجة تهجير مماثلة شهدتها أسر فلسطينية، في الأغوار الشمالية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية اليوم الثلاثاء أن سلطات الاحتلال، أجبرت عائلة فلسطينية في القدس المحتلة على هدم منزلها ذاتياً في بلدة بيت حنينا شمال المدينة، بعد بنائه قبل نحو أربع سنوات.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم عدداً من الفلسطينيين خلال مداهمات في طولكرم، ورام الله والبيرة، ونابلس، والخليل، واحتجزت آخرين للتحقيق الميداني، في إطار حملات مستمرة ضد الفلسطينيين.

وتواصل سلطات الاحتلال ممارسة اعتداءاتها على الفلسطينيين وممتلكاتهم، بما يشمل مهاجمة المساكن، وتهجير العائلات، وملاحقة الرعاة في المراعي، وسرقة أو قتل مواشيهم، مستهدفة الاستقرار السكاني في الضفة الغربية.

