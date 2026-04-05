مقتل شخصين وإصابة آخرين جراء غارات إسرائيلية عدة على لبنان

بيروت-سانا

قُتل شخصان وأُصيب عدد آخر بجروح اليوم السبت، جراء مواصلة الطيران الإسرائيلي غاراته على القرى والبلدات في جنوب لبنان ومنطقة البقاع.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الطيران الإسرائيلي شنَّ غارة على بلدة ياطر في قضاء بنت جبيل في الجنوب، ما أسفر عن مقتل شخصين، بينما أُصيب عدد من الأشخاص بجروح جراء سلسلة غارات استهدفت بلدتي باتوليه والشهابية في قضاء صور.

كما أُصيب أشخاص آخرون بجروح جراء غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية، استهدفت مقهى عند ضفاف بحيرة القرعون في منطقة البقاع الغربي.

وفي السياق ذاته، طالت الغارات الإسرائيلية بلدة قليا في البقاع الغربي، كما استهدف الطيران الإسرائيلي بلدات فرون، وحي الروس في الدوير، ومنطقة نبع إبل خراج إبل السقي جنوب لبنان، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية جسيمة في الممتلكات.

وكانت وزارة الصحة العامة في لبنان، أعلنت في وقت سابق اليوم، ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من آذار الماضي إلى 1422 قتيلاً و4294 مصاباً.