قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل تسعة فلسطينيين في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي تسعة فلسطينيين من مناطق متفرقة في الضفة الغربية، تزامناً مع استمرار الإجراءات العسكرية والتضييقية بحق السكان، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وذكرت الوكالة أن قوات الاحتلال اعتقلت، فجر اليوم الأحد، سبعة فلسطينيين خلال مداهمات وتفتيش منازل في رام الله والبيرة، إضافة إلى اعتقال شقيقين من بلدة قفين شمال طولكرم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال عدداً من البلدات في محافظة بيت لحم، شملت الخضر جنوباً، وحرملة، والعبيدية، والشواورة، ودار صلاح، وزعترة شرقاً.

وفي سياق متصل، نصبت قوات الاحتلال حاجزاً عسكرياً عند مدخل بلدة ترمسعيا شمال رام الله، واحتجزت مركبات الفلسطينيين، كما أغلقت المدخل الرئيسي لقرية النبي إلياس شرق قلقيلية بالبوابة الحديدية.

وكان ثلاثة فلسطينيين أصيبوا، أمس السبت، باعتداءات للمستوطنين شمال غرب الخليل في الضفة الغربية.