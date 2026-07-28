وزيرا خارجية قطر والأردن يبحثان جهود خفض التصعيد في المنطقة

الدوحة-سانا

بحث وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، آخر المستجدات الإقليمية، ولا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة لخفض التصعيد، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد الوزير القطري بحسب ما ذكرت وزارة الخارجية القطرية على منصة “إكس” اليوم الثلاثاء، ضرورة التزام كل الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، للحفاظ على أمن المنطقة، وصون المكتسبات التي تحققت، وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

كما جدد دعم دولة قطر الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر، والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

وتأتي هذه المباحثات في إطار حراك دبلوماسي تشهده المنطقة، بهدف دعم الجهود الدولية الرامية إلى تجنب مزيد من التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وتعزيز مسارات الحلول السياسية، حيث أكدت قطر أكثر من مرة دعمها الكامل لجهود الوساطة الرامية إلى إنهاء الأزمة في المنطقة عبر الحلول السلمية.