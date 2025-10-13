اعتقال 21 فلسطينياً في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 21 فلسطينياً خلال اقتحامها مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى وبلدات في سلفيت، ورام الله ونابلس وبيت لحم والبيرة والخليل، وأريحا وداهمت منازل الفلسطينيين وعبثت بمحتوياتها، واعتدت عليهم قبل أن تعتقل 21 منهم.

إلى ذلك اقتحم مستوطنون منازل الفلسطينيين في قرية أم صفا، شمال غرب رام الله واعتدوا على ساكنيها، كما قطعوا أشجار الزيتون في قرية برقا شرق رام الله.

ويتجاوز عدد المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي 11 ألف معتقل، يعانون أوضاعاً وظروفاً كارثية تشمل التعذيب والتجويع والإهمال الطبي الممنهج، وفق هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين.