الاتحاد الأوروبي يخصص 20 مليون يورو إضافية لمواجهة تداعيات زلزال فنزويلا المدمر

كاراكاس -سانا

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء تخصيص تمويل إنساني إضافي بقيمة 20 مليون يورو، للمساهمة في دعم عمليات الإغاثة ومساعدة العائلات المتضررة، جراء سلسلة الزلزال الذي ضرب فنزويلا مؤخراً وخلفّت خسائر بشرية ومادية فادحة.



وأوضحت المديرية العامة للحماية المدنية الأوروبية وعمليات المساعدة الإنسانية (ECHO) في بيان نشر على موقع المفوضية الأوروبية، أن التمويل الجديد يتوزع بين 10 ملايين يورو مخصصة لتقديم المساعدات العاجلة للمجتمعات الأكثر تضرراً، و10 ملايين يورو أخرى لدعم فرق البحث والإنقاذ والكوادر الطبية والمساعدات العينية الميدانية.



ويتزامن هذا الإعلان مع زيارة تقوم بها مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التأهب وإدارة الأزمات، الحاجة لحبيب، إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس للقاء شركاء العمل الإنساني والمنظمات الدولية والجهات المحلية المشرفة على إدارة عمليات الاستجابة الطارئة.



يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي خصص الشهر الماضي 5 ملايين يورو كاستجابة أولية طارئة إلى فنزويلا، إلى جانب تسيير طائرتين ضمن الجسر الجوي الإنساني حملتا نحو 80 طناً من الإمدادات الطبية والإغاثية الأساسية، فضلاً عن حشد 750 من الخبراء من 18 دولة عبر آلية الحماية المدنية الأوروبية، لدعم جهود الإنقاذ وتوفير الاتصالات الفضائية والخرائط الطارئة للمناطق المنكوبة.

وكان زلزالان عنيفان بقوة 7.2 و7.5 درجات على مقياس ريختر ضربا في 24 حزيران الماضي العاصمة كراكاس وولاية لا غوايرا بفارق زمني لم يتجاوز 39 ثانية، ما أدى إلى انهيار مجمعات سكنية شاهقة وتحولها إلى أنقاض، فيما تخطّت حصيلة الضحايا 4700 قتيل ونحو 17 ألف مصاب وفقاً لآخر الإحصائيات الرسمية.