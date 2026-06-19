ملك الأردن يرحب بمذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران

عمان-سانا

رحب ملك الأردن عبد الله الثاني اليوم الجمعة بتوقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، معرباً عن أمله في أن تشكل هذه الخطوة تمهيداً لاتفاق دائم يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” عن الملك قوله في تدوينة اليوم الجمعة على منصة “إكس”: “نرحب بتوقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، ونتطلع إلى أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق دائم يعزز الأمن في المنطقة ويضمن احترام سيادة الدول”.

وأعرب الملك الأردني عن تقديره لجهود الوساطة الاستثنائية التي بذلتها كل من باكستان وقطر، إضافة إلى الدول العربية والصديقة، والتي أفضت إلى الوصول إلى هذه المرحلة.

وكانت الولايات المتحدة وإيران وقعتا يوم أمس مذكرة تفاهم تتضمن معالجة عدد من القضايا العالقة بين الجانبين، وفي مقدمتها تثبيت وقف العمليات العسكرية وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، بهدف إنهاء الحرب التي اندلعت في الـ 28 من شباط بالشرق الأوسط، على أن تستكمل المفاوضات خلال مهلة أقصاها 60 يوماً قابلة للتمديد، مع التزام إيران بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية.