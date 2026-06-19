بري يؤكد التزام لبنان وميليشيا حزب الله بوقف إطلاق نار مشروط بالالتزام الإسرائيلي الكامل

بيروت-سانا

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم الخميس موقف بلاده والتزام ميليشيا حزب الله بمخرجات مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، مشدداً على أن هذا الالتزام مشروط بتنفيذ الجانب الإسرائيلي للاتفاق بشكل كامل وشامل.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن بري قوله اليوم في تصريح له: “إنه بالإشارة إلى تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان وحزب الله، فإنني أؤكد على موقف لبنان والتزام الحزب بوقف إطلاق النار طالما التزمت إسرائيل به بشكل كامل وشامل”.

وأشار بري إلى أن موقف لبنان والتزام ميليشيا الحزب يأتي تسهيلاً لنجاح المفاوضات الجارية في سويسرا، ولا سيما ما يتعلق بالبند الأول في مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق اليوم، أن الولايات المتحدة تتطلع إلى تحقيق وقف كامل وشامل لإطلاق النار على جميع الجبهات في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك لبنان.

ووقعت الولايات المتحدة وإيران في وقت سابق اليوم مذكرة تفاهم تتضمن معالجة عدد من القضايا العالقة بين الجانبين، وفي مقدمتها تثبيت وقف العمليات العسكرية وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، بهدف إنهاء الحرب التي اندلعت في الـ 28 من شباط في الشرق الأوسط، على أن تستكمل المفاوضات خلال مهلة أقصاها 60 يوماً قابلة للتمديد، مع التزام إيران بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية.