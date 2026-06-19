محاضرة حول التجارة الإلكترونية بالممتلكات الثقافية في سوريا

دير الزور-سانا

سَلَّطَتْ محاضرة “التجارة الإلكترونية بالممتلكات الثقافية في سوريا” التي ألقاها الباحث ياسر شوحان في المركز الثقافي العربي بدير الزور، اليوم الخميس، الضوء على أبعاد المتاجرة غير المشروعة بالآثار السورية بين عامي 2011 و2022.

وتناولت المحاضرة التي رعتها مديرية الثقافة في دير الزور، مشكلة سرقة الممتلكات الثقافية وخاصة في مناطق شمال سوريا، وآليات تهريبها وتسويقها رقمياً نحو الأسواق الأوروبية والأمريكية.

تحرك قانوني وتوعوي لإنقاذ الآثار المسروقة

وأفاد شوحان لمراسل سانا عن وجود طرق تهريب أخرى اتبعتها عصابات الآثار، باستخدام الطرق البرية أو عن طريق تزوير بعض شهادات المنشأ للقطع الأثرية، وأوضح أن أهمية هذه المحاضرة تأتي من شقها التوعوي عبر التركيز على العقوبات التي تطال لصوص الآثار، وأهمية إعادة تفعيل مواد القانون السوري الذي كان يُعمل به بين 1963 و1977، وإعادة النظر بمواد هذا القانون بهدف إعادة الشرعية للقطع الأثرية المسروقة.

وأشار أن تطبيق القانون سيساهم باستعادة كم هائل جداً من القطع الأثرية، وأضاف: إنه لا بد من الاهتمام بشكل حقيقي من قبل وزارة الثقافة السورية ومؤسسات المجتمع المدني بأهمية الآثار وأهمية المواقع الأثرية السورية، بهدف الشرعية أولاً للمواقع وإكسابها الأهمية القصوى من خلال عدم التعرض لها والاعتداء والتجاوز على حرم المواقع الأثرية.

ياسر شوحان هو عالم آثار سوري، حاصل على إجازة في الآثار من جامعة دمشق عام 1999، يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من عقدين في مجال حماية التراث الثقافي وإدارته، حيث شغل منصب مدير الآثار والمتاحف في دير الزور، وأدار العديد من المشاريع الدولية بالتعاون مع منظمات مثل وUNDP وALIPH.