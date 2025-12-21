الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا تدعو إلى الالتزام بوقف إطلاق النار في غزة

ميامي-أمريكا-سانا

دعت الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ونقلت فرانس برس عن المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف قوله في منشور على منصة “إكس” أمس: “نؤكد مجدداً التزامنا الكامل بخطة السلام في غزة المكونة من 20 نقطة، وندعو جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها، وممارسة ضبط النفس، والتعاون مع ترتيبات المراقبة”.

وأشار ويتكوف إلى التقدم في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك توسيع نطاق المساعدات الإنسانية، والانسحاب الجزئي للقوات الإسرائيلية.

وكان مسؤولون من تركيا والولايات المتحدة وقطر ومصر عقدوا اجتماعاً في ميامي بالولايات المتحدة أمس، لبحث آليات الانتقال نحو المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، في وقت تتواصل فيه المطالبات الدولية والأممية بضرورة وقف العدوان الإسرائيلي المستمر وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول الماضي، عبر اعتداءاتها الممنهجة على الفلسطينيين، وتشديد الحصار على القطاع.