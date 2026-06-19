قادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على تمديد العقوبات ضد روسيا لمدة 12 شهراً

photo 2026 06 19 01 04 44 قادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على تمديد العقوبات ضد روسيا لمدة 12 شهراً

بروكسل-سانا

اتفق قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، على تمديد العقوبات المفروضة على روسيا، بسبب حربها ضد أوكرانيا لمدة 12 شهراً، وذلك خلال قمة عُقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وذكرت وكالة رويترز أن هذا القرار يمثل المرة الأولى التي يتم فيها تمديد العقوبات التي تستهدف قطاعات معينة من الاقتصاد الروسي لمدة عام كامل، بعد أن كانت تجدد سابقاً كل ستة أشهر.

وكانت الحكومة الكندية أعلنت الثلاثاء الماضي، فرض عقوبات على سفن ‏تابعة ‏لما ‏يعرف بأسطول الظل التابع لموسكو، وعلى مصالح وقطاعات في مجال ‌‏الصناعات الدفاعية الروسية.‏

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