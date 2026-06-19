البحرين وبريطانيا تبحثان الأوضاع في المنطقة والجهود الرامية لإرساء السلام والاستقرار

المنامة-سانا

بحث وزير الخارجية البحرينية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان هاميش فالكونر، آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود الرامية لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة، إلى جانب سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية “بنا” أن الجانبين ناقشا أيضاً خلال الاتصال آفاق تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين خلال عضويتهما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما استعرض الجانبان خلال الاتصال العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين المنامة ولندن، وآليات تطويرها والارتقاء بها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة لهما.

ويأتي هذا الاتصال في أعقاب توقيع الولايات المتحدة وإيران في وقت سابق اليوم مذكرة تفاهم تتضمن معالجة عدد من القضايا العالقة بين الجانبين، وفي مقدمتها تثبيت وقف العمليات العسكرية وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، بهدف إنهاء الحرب التي اندلعت في الـ 28 من شباط في الشرق الأوسط، على أن تستكمل المفاوضات خلال مهلة أقصاها 60 يوماً قابلة للتمديد، مع التزام إيران بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية.