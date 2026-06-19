مملكة الفطريات و دورها في مختلف المجالات محور محاضرة في ثقافي أبو رمانة

دمشق-سانا

تركزت المحاضرة التي أقيمت في المركز الثقافي العربي في أبو رمانة اليوم الخميس على دور الفطريات في الغذاء والصناعة والصحة، وكيفية استثمار هذه الكائنات الحية في تحقيق التنمية المستدامة وتطوير القطاعات الحيوية.

المحاضرة التي جاءت تحت عنوان ” من العفن إلى الذهب” أبرز خلالها الصيدلاني محمد حقي الإمكانات العلمية والاقتصادية المتنامية للفطريات، ودورها في تقديم حلول مبتكرة ومستدامة في مجالات الغذاء والطب والصناعة وحماية البيئة.

الفطريات.. كائنات صغيرة بآفاق اقتصادية واعدة

استهل حقي المحاضرة بالتعريف بالفطريات بوصفها إحدى مجموعات حقيقيات النوى (من أشكال البكتريا)، وبيّن أنها تشمل الأعفان والخمائر والمشروم، وتُستخدم حالياً في العديد من التطبيقات الحديثة التي تسهم في دعم الأمن الغذائي والاقتصاد الأخضر.

وبيّن المحاضر أن الفطر من الكائنات ذات القدرة العالية على التكاثر والاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، واستعرض عدداً من أنواعها الصالح للأكل، منها الفطر الملكي والمشروم الأبيض، والتي تتمتع بقيمة غذائية مرتفعة، إضافة إلى سهولة زراعتها واعتمادها على ركائز طبيعية مثل القش والمخلفات الزراعية، كما تتميز بانخفاض احتياجاتها المائية واعتمادها على مواد أولية متوافرة، فضلاً عن ملاءمتها لمتطلبات التنمية المستدامة.

الفطريات: ثورة دوائية وغذاء المستقبل الأخضر

ومن فوائد الفطر وفقاً للمحاضر إسهامها في تطوير الصناعات الدوائية، ومن أبرز تطبيقاتها إنتاج المضاد الحيوي البنسلين الذي شكّل أحد أهم الاكتشافات الطبية في العصر الحديث.

وفي محور الغذاء البديل تناولت المحاضرة مفهوم البروتين الفطري أو ما يعرف بـ “لحم الفطر” بوصفه أحد أبرز الابتكارات الحديثة في الصناعات الغذائية حيث يُنتج من الغزل الفطري ليشكل بديلاً غنياً بالبروتين وقليل الدهون المشبعة وخالياً من الكوليسترول، حيث ينتج خلال فترة قصيرة، ويعتمد على مخلفات زراعية بسيطة بدلاً من استهلاك مساحات واسعة من الأراضي وكميات كبيرة من الأعلاف والمياه.

صناعات حيوية: جلود ومواد بناء من الغزل الفطري

وفي المجال الصناعي، استعرض المحاضر التجارب المتقدمة في إنتاج جلود حيوية بديلة تعتمد على الغزل الفطري، حيث أن هذه المواد تُصنع من موارد طبيعية منخفضة التكلفة وتحتاج إلى كميات أقل من المياه، وتتميز بسرعة الإنتاج مقارنة بالجلود التقليدية، إضافة إلى كونها قابلة للتحلل الحيوي وصديقة للبيئة..



أما في مجال البناء أشار حقي إلى إمكانية توظيف المَشيجات الفطرية في تصنيع مواد بناء خفيفة الوزن وعازلة وخالية من المواد السامة، فضلاً عن استخدامها في الصناعات الحرفية لإنتاج منتجات شبيهة بالفخار والمواد التقليدية بخصائص بيئية وصحية متميزة.

وفي الختام خلصت أبرز المحاور إلى أن الفطريات تمثل مورداً حيوياً واعداً يجمع بين القيمة الغذائية والاقتصادية والبيئية، وأن التوسع في استثمارها يمكن أن يسهم في تعزيز الأمن الغذائي ودعم الصناعات المستدامة وتوفير بدائل صديقة للبيئة في العديد من القطاعات الحيوية.