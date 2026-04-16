ولي العهد السعودي ورئيس وزراء باكستان يبحثان في جدة تطورات الأوضاع في المنطقة

جدة-سانا

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف بمدينة جدة، أمس الأربعاء، تطورات الأوضاع في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، أنه جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مجريات الأوضاع في المنطقة، وخاصة تلك المتعلقة بالمحادثات بين أمريكا وإيران، والتي تستضيفها باكستان إضافة إلى العلاقات بين البلدين.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية لإعادة الاستقرار إلى المنطقة، حيث نوّه ولي العهد السعودي بالجهود التي يبذلها رئيس الوزراء الباكستاني وقائد الجيش ورئيس أركان الجيش الباكستاني في سبيل تحقيق ذلك.

وكانت مصادر باكستانية ذكرت أنه من المرجح أن تستضيف إسلام أباد الجولة الثانية من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران الأسبوع المقبل.

