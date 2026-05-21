مقتل وإصابة عدد من الأشخاص جراء انهيار مبنى في مدينة فاس المغربية

AP25344357403632 مقتل وإصابة عدد من الأشخاص جراء انهيار مبنى في مدينة فاس المغربية

الرباط-سانا

أعلنت السلطات المغربية اليوم الخميس، مقتل أربعة أشخاص على الأقل، وإصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، جراء انهيار مبنى سكني في مدينة فاس.

وذكرت وكالة الأنباء المغربية أن مبنى مكوناً من خمسة طوابق في حي جنان الجروندي بمنطقة عين النقبي بمدينة فاس انهار بالكامل صباح اليوم، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، وإصابة ستة آخرين.

وتم نقل المصابين إلى مستشفيات المدينة لتلقي الإسعافات الضرورية، حيث وُصفت حالتهم الصحية بالمستقرة.

وكان 19 شخصاً لقوا مصرعهم، وأصيب 16 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، جراء انهيار مبنيين سكنيين في فاس شمال المغرب العام الماضي.

الكويت: إصابة اثنين من منتسبي الطوارئ الطبية بسقوط شظايا على مركز إسعاف
حرائق واسعة تجتاح جنوب أوروبا وتؤدي إلى نزوح الآلاف
ماكرون يدعو إيران إلى وقف هجماتها على دول المنطقة “بشكل فوري”
هيومان رايتس ووتش: إيران تنتهك حقوق الطفل وتجند قاصرين في سن الـ 12
تحطّم طائرة مقاتلة بالقرب من قاعدة جويّة أمريكية في الكويت
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك