مصر تدين الاعتداءات الإيرانية وتدعو لخفض التصعيد وتعزيز الأمن العربي

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي- موقع وزارة الخارجية المصرية

القاهرة-سانا

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اليوم الأحد، تضامن مصر الكامل مع الدول العربية التي تتعرض لاعتداءات إيرانية، مشدداً على الإدانة القاطعة لهذه الهجمات، ورفض أي ذرائع تُستخدم لتبريرها.

وشدد عبد العاطي، كما ورد على موقع وزارة الخارجية المصرية، على ضرورة تغليب لغة الحوار، واعتماد المسار الدبلوماسي لخفض التصعيد العسكري، واحتواء التوتر المتصاعد، محذراً من خطورة الموقف الراهن وما قد يترتب عليه من انزلاق المنطقة نحو مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار.

كما أكد وزير الخارجية المصري أهمية تعزيز مفهوم الأمن القومي العربي، بما يضمن حماية الدول العربية وصون سيادتها، لافتاً إلى ضرورة تفعيل آليات العمل العربي المشترك للتعامل مع التهديدات القائمة، بما في ذلك بحث تشكيل قوة عربية مشتركة.

وجاءت تصريحات عبد العاطي خلال مشاركته في الاجتماع الافتراضي لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية، الذي عُقد اليوم الأحد، برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة ومشاركة سوريا، لبحث التصعيد العسكري في المنطقة، والاعتداءات الإيرانية التي طالت سيادة وسلامة عدد من الدول العربية.

