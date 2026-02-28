مجلس الأمن القومي الإيراني: سنواصل الرد على الهجوم… والخارجية تدعو لإدانته

طهران-سانا

أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن القوات الإيرانية ستواصل الرد على الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، معرباً عن إدانته لهذا الهجوم.

وقال المجلس في بيان نقلته وكالة الأنباء الإيرانية اليوم السبت: إن قواتنا المسلحة بدأت رداً ساحقاً على هذا الهجوم.

كما أعلن المجلس إغلاق المدارس والجامعات حتى إشعار آخر، داعياً الإيرانيين إلى الانتباه خلال السفر والتنقلات وتجنب الازدحام.

وفي السياق ذاته، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف مقر قيادة الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين بالصواريخ والمسيرات، مضيفاً: إنه تم أيضاً استهداف قواعد أمريكية في قطر والإمارات ومراكز عسكرية وأمنية في إسرائيل، لافتاً إلى أن “هجماتنا بالصواريخ والمسيرات مستمرة ضمن عملية الوعد الصادق 4”.

من جانبها، طالبت وزارة الخارجية الإيرانية الأمم المتحدة ومجلس الأمن باتخاذ إجراءات فورية لمواجهة تقويض الأمن العالمي والذي تجسد بالعملية العسكرية التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد طهران.

ودعت الخارجية في بيان لها جميع الدول إلى “إدانة عدوان الولايات المتحدة وإسرائيل بشدة”، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل “شنتا هجوماً على إيران بينما كانت العملية التفاوضية متواصلة” مؤكدة أن الرد على الضربات الأمريكية والإسرائيلية “حق مشروع”.

إلى ذلك، أفادت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية بتواصل الغارات الجوية الأمريكية الإسرائيلية على مناطق في وسط طهران، وأجزاء مختلفة منها حيث يُسمع صوت الدفاعات الجوية في نفس الوقت الذي تُسمع فيه أصوات الانفجارات، إضافة إلى استمرار الغارات على مناطق عدة في إيران.

وشنت إسرائيل وأمريكا صباح اليوم السبت هجوماً جوياً مشتركاً على إيران، استهدف عشرات المواقع والأهداف في العاصمة الإيرانية طهران ومدن أخرى، بينما قالت إيران: إنها ردت على هذا الهجوم بعشرات الصواريخ الباليستية تجاه إسرائيل.

ويأتي هذا الهجوم غداة جولة ثالثة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف حول الملف النووي حيث عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عدم رضاه عن مسار المفاوضات مع طهران، مشدداً على أنه لا يريد أي تخصيب لليورانيوم من قبل إيران، بينما قالت سلطنة عُمان التي تتوسط في تلك المفاوضات إن المحادثات حققت اختراقاً بعد أن وافقت طهران على عدم الاحتفاظ بأي مخزون من اليورانيوم المخصّب.