سنتكوم: إجبار 9 سفن على العودة إلى إيران خلال حصار مضيق هرمز

واشنطن- سانا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” اليوم الأربعاء، أن 9 سفن امتثلت لأوامرها في مضيق هرمز، وعادت أدراجها إلى الموانئ أو المناطق الساحلية الإيرانية.

وقالت القيادة في بيان لها عبر منصة (إكس): إنه خلال الساعات الـ 48 الأولى من الحصار الأمريكي المفروض على السفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية والخارجة منها، لم تتمكن أي سفينة من تجاوز القوات الأمريكية.

وأضافت: إن سفن البحرية الأمريكية تجري دوريات في خليج عُمان، بينما تواصل القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ حصار أمريكي على السفن التي تدخل الموانئ الإيرانية أو تغادرها، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية في حالة استعداد لضمان الامتثال التام.

وتتجه أمريكا إلى تطبيق “قانون الغنائم البحرية” في مضيق هرمز، وهو إطار قانوني ذو أصل دولي يُستخدم في النزاعات البحرية، ويسمح هذا القانون باعتراض السفن وتفتيشها، بل حتى احتجازها إن كانت تنقل مواد محظورة أو تدعم المجهود الحربي للعدو، كما يتيح استهداف السفن التجارية المحايدة إذا كانت تقدم مساهمة فعّالة في العمل العسكري.