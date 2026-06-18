عون: استقرار لبنان ركيزة لاستقرار المنطقة



بيروت-سانا



أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون اليوم الخميس، أن استقرار لبنان وأمنه يشكلان ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة وأوروبا، مشدداً على أن بلاده بحاجة إلى استثمارات تسهم في دعم مسار النهوض الاقتصادي.



ونقلت الوكالة اللبنانية للإعلام عن عون قوله خلال لقائه وفداً وزارياً قطرياً فرنسياً بريطانياً: إن استقرار لبنان لا ينعكس على المنطقة فحسب، بل يمتد أثره إلى أوروبا أيضاً.



وشدد عون على أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والقضائية، تمثل مطلباً لبنانياً أساسياً، قبل أن تكون مطلباً للدول الصديقة الداعمة للبنان.



وأكد أن لبنان ليس بحاجة إلى مساعدات بقدر حاجته إلى استثمارات، لافتاً إلى أن الإصلاحات الجارية تشكل ضمانة للنهوض الاقتصادي وتعزيز فرص الاستثمار في مختلف القطاعات.



كما ثمن وقوف الدول إلى جانب لبنان، ولا سيما في دعم الجيش والقوى الأمنية، معتبراً أن هذه المؤسسات تشكل ضمانة للأمن والاستقرار، وتمهد لعودة البلاد إلى مسار التعافي والنهوض.



وكان عون أكد في الحادي عشر من الشهر الجاري، أن لبنان سيواصل المفاوضات الجارية مع إسرائيل، رغم الضغوط، بما يحقق مصالحه الوطنية.