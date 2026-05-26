مقتل شخص وإصابة 9 بانفجار خزان كيماويات بمنشأة في واشنطن

واشنطن-سانا

قتل شخص وأصيب 9 آخرون اليوم الثلاثاء جراء انفجار خزان مواد كيميائية في منشأة نيبون دايناويف للتغليف في لونجفيو بالعاصمة الأمريكية واشنطن.



ونقلت شبكة إيه.بي.سي نيوز الأمريكية، عن بيان صادر عن مركز بيس هيلث سانت جون الطبي قوله: “إن شخصاً قتل وأصيب تسعة آخرون بحروق بعد انفجار الخزان وقد نقلوا جميعاً إلى المستشفى”.



وأشار البيان إلى أن ستة من المصابين حالتهم مستقرة.



وكانت السلطات الأمريكية في ولاية كاليفورنيا أصدرت، الجمعة الماضي، أوامر بإجلاء ما يقارب 40 ألف شخص من منازلهم، إثر ‏تسرب خطير من خزان يحتوي على مواد كيماوية قابلة للاشتعال، وجاء ذلك وسط مخاوف من انفجار محتمل، وانتشار أبخرة سامة ‏فوق منطقة مكتظة بالسكان.‏