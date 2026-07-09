‏“سيربترو 2026”.. تلاقي الخبرات العالمية والمغتربين يدعم تطوير قطاع ‏الطاقة ‏في سوريا

دمشق-سانا
شكل لقاء ممثلي الشركات العالمية والمغتربين السوريين في معرض سوريا الدولي للبترول والطاقة والثروة المعدنية (سيربترو 2026) بدمشق مؤشراً لرسم ملامح مرحلة جديدة لقطاع الطاقة في البلاد عبر استكشاف فرص الاستثمار، وإعادة تأهيل البنية التحتية، ونقل أحدث التقنيات.
وأكد عدد من ممثلي الشركات المشاركة أن المعرض يوفر مساحة مهمة لبناء شراكات استراتيجية والتعرف إلى الفرص الاستثمارية المتاحة، مشيرين إلى أن الإقبال الكبير ومستوى التنظيم يعكسان اهتماماً متزايداً بقطاع الطاقة في سوريا.
بناء شراكات جديدة
وفي هذا الإطار، أوضح مدير قسم السلامة والصحة والبيئة في شركة “نوفاتيرا” رضوان البريجع، وهو مغترب سوري عاد من كندا بعد 26 عاماً، أن الشركة دخلت السوق السورية عبر شراكة مع شركة بريطانية، وبدأت مؤخراً بإعداد الدراسات الفنية لتطوير ثلاثة مواقع غازية رئيسية تمتلك احتياطيات واعدة.
وأشار البريجع إلى أن الشركة تعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية لاستقدام أحدث المعدات والتقنيات الخاصة بإعادة معالجة الغاز وفصل الشوائب والمعادن وإعادة تشغيل المنشآت بكفاءة عالية، مؤكداً أن التسهيلات التي قُدمت للمستثمرين تعكس رغبة حقيقية في تعزيز التعاون الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات، كما اعتبر أن المعرض يسهم في نقل صورة واقعية عن البيئة الاستثمارية في سوريا أمام الشركات الأجنبية.
من جهته، بين رئيس قسم الطاقة الكهربائية في شركة “جوبكو” أحمد نحولي أن الشركة تقدم خدمات متخصصة تشمل المولدات الكهربائية، وحلول الطاقة البديلة، إلى جانب المعدات والخدمات الفنية لقطاع النفط والغاز، لافتاً إلى أن مشاركتها في المعرض أتاحت فرصاً للتواصل مع شركات دولية ومحلية وبحث آفاق التعاون.
وأضاف نحولي: إن الشركة تجري حالياً دراسات للسوق السورية تمهيداً لتوسيع أعمالها في مختلف المحافظات، مؤكداً أن التنوع الكبير في المشاركات الدولية يمنح الشركات فرصة مباشرة لبناء علاقات وشراكات جديدة.
نقل التقنيات الحديثة والمعايير الدولية
وفي الجانب التقني، لفت المدير العام للشبكات وحلول الجهد المنخفض في شركة ”المناعي” محمد الخطيب إلى أن الشركة تشارك للمرة الأولى في السوق السورية، مستفيدة من خبراتها في مشاريع التحول الرقمي وحلول تكنولوجيا المعلومات للقطاعين العام والخاص، بما يشمل المؤسسات الحكومية والمستشفيات والجامعات.
وأكد الخطيب حرص الشركة على نقل خبراتها وتجاربها إلى السوق السورية والإسهام في تطوير البنية التكنولوجية، ودعم نقل التقنيات الحديثة إلى مختلف القطاعات.
وفي قطاع زيوت المحركات، أشار وكيل شركة” PROXIL “العالمية محمد العمارين إلى أن هذه هي المشاركة الثانية للشركة في المعرض، بهدف توسيع حضورها في السوق السورية والتعريف بمنتجاتها، موضحاً أن الدورة الحالية للمعرض تشهد مشاركة أوسع للشركات العربية والأجنبية مقارنة بالدورة السابقة الأمر الذي أسهم في تعزيز فرص التعاون والاستثمار.
وبمشاركة أكثر من 120 شركة محلية وعربية وأجنبية كانت فعاليات الدورة الثامنة من معرض سيربترو 2026 انطلقت في 7 تموز الجاري على أرض مدينة المعارض بدمشق، وتختتم غداً الجمعة.