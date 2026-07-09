‏“سيربترو 2026”.. تلاقي الخبرات العالمية والمغتربين يدعم تطوير قطاع ‏الطاقة ‏في سوريا

دمشق-سانا‏

شكل لقاء ممثلي الشركات العالمية والمغتربين السوريين في معرض سوريا ‏الدولي ‏للبترول والطاقة والثروة المعدنية (سيربترو 2026) بدمشق مؤشراً ‏لرسم ملامح ‏مرحلة جديدة لقطاع الطاقة في البلاد عبر استكشاف فرص ‏الاستثمار، وإعادة ‏تأهيل البنية التحتية، ونقل أحدث التقنيات.‏

وأكد عدد من ممثلي الشركات المشاركة أن المعرض يوفر مساحة مهمة لبناء ‌‏شراكات استراتيجية والتعرف إلى الفرص الاستثمارية المتاحة، مشيرين إلى ‏أن ‏الإقبال الكبير ومستوى التنظيم يعكسان اهتماماً متزايداً بقطاع الطاقة في ‏سوريا.‏

بناء شراكات جديدة

وفي هذا الإطار، أوضح مدير قسم السلامة والصحة والبيئة في شركة “نوفاتيرا” ‌‏رضوان البريجع، وهو مغترب سوري عاد من كندا بعد 26 عاماً، أن ‏الشركة ‏دخلت السوق السورية عبر شراكة مع شركة بريطانية، وبدأت ‏مؤخراً بإعداد ‏الدراسات الفنية لتطوير ثلاثة مواقع غازية رئيسية تمتلك ‏احتياطيات واعدة. ‏

وأشار البريجع إلى أن الشركة تعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية لاستقدام ‏أحدث ‏المعدات والتقنيات الخاصة بإعادة معالجة الغاز وفصل الشوائب ‏والمعادن وإعادة ‏تشغيل المنشآت بكفاءة عالية، مؤكداً أن التسهيلات التي ‏قُدمت للمستثمرين تعكس ‏رغبة حقيقية في تعزيز التعاون الاقتصادي ‏واستقطاب الاستثمارات، كما اعتبر أن ‏المعرض يسهم في نقل صورة واقعية ‏عن البيئة الاستثمارية في سوريا أمام ‏الشركات الأجنبية.‏

من جهته، بين رئيس قسم الطاقة الكهربائية في شركة “جوبكو” أحمد نحولي ‏أن ‏الشركة تقدم خدمات متخصصة تشمل المولدات الكهربائية، وحلول الطاقة ‏البديلة، ‏إلى جانب المعدات والخدمات الفنية لقطاع النفط والغاز، لافتاً إلى أن ‏مشاركتها في ‏المعرض أتاحت فرصاً للتواصل مع شركات دولية ومحلية ‏وبحث آفاق التعاون.‏

وأضاف نحولي: إن الشركة تجري حالياً دراسات للسوق السورية تمهيداً ‏لتوسيع ‏أعمالها في مختلف المحافظات، مؤكداً أن التنوع الكبير في ‏المشاركات الدولية يمنح ‏الشركات فرصة مباشرة لبناء علاقات وشراكات ‏جديدة.‏

نقل التقنيات الحديثة والمعايير الدولية

وفي الجانب التقني، لفت المدير العام للشبكات وحلول الجهد المنخفض في ‏شركة ‌‏”المناعي” محمد الخطيب إلى أن الشركة تشارك للمرة الأولى في ‏السوق السورية، ‏مستفيدة من خبراتها في مشاريع التحول الرقمي وحلول ‏تكنولوجيا المعلومات ‏للقطاعين العام والخاص، بما يشمل المؤسسات ‏الحكومية والمستشفيات والجامعات.‏

وأكد الخطيب حرص الشركة على نقل خبراتها وتجاربها إلى السوق ‏السورية ‏والإسهام في تطوير البنية التكنولوجية، ودعم نقل التقنيات الحديثة ‏إلى مختلف ‏القطاعات.‏

وفي قطاع زيوت المحركات، أشار وكيل شركة” ‏PROXIL‏ “العالمية محمد ‌‏العمارين إلى أن هذه هي المشاركة الثانية للشركة في المعرض، بهدف ‏توسيع ‏حضورها في السوق السورية والتعريف بمنتجاتها، موضحاً أن الدورة الحالية ‏للمعرض تشهد مشاركة أوسع للشركات ‏العربية والأجنبية مقارنة بالدورة السابقة ‏الأمر الذي أسهم في تعزيز ‏فرص التعاون والاستثمار.‏

وبمشاركة أكثر من 120 شركة محلية وعربية وأجنبية‏ كانت فعاليات الدورة ‏الثامنة ‏من معرض سيربترو 2026 انطلقت في 7 تموز الجاري على أرض ‏مدينة ‏المعارض بدمشق، وتختتم غداً الجمعة. ‏