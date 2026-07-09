رئيس الوزراء العراقي يؤكد تمسك بلاده بعضوية أوبك وسعيها إلى حصة إنتاج عادلة

بغداد-سانا

أكد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي أن بلاده متمسكة بعضويتها في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وتسعى إلى الحصول على حصة عادلة ومنصفة في الإنتاج.

ونقلت وكالة رويترز عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء اليوم الخميس، أن العراق، بوصفه أحد الأعضاء المؤسسين للمنظمة، لن ينسحب من أوبك، لكنه يطالب بحصة إنتاج عادلة تواكب احتياجاته الاقتصادية.

وكانت رويترز أشارت الشهر الماضي إلى أن العراق، ثاني أكبر منتج في المنظمة بعد السعودية، يدرس الانسحاب إذا لم يُسمح له بزيادة إنتاجه النفطي بشكل كبير.

وفي سياق آخر، أعلن الزيدي أن العراق سيكشف عن تعاون سياسي وشراكة اقتصادية مع الولايات المتحدة قبيل زيارته المرتقبة إلى واشنطن خلال الشهر الجاري، مؤكداً حرص بغداد على تحقيق توازن في علاقاتها مع كل من إيران والولايات المتحدة، والسعي إلى تعزيز التقارب بينهما.

ويأتي ذلك في ظل تجدد التوترات في الشرق الأوسط عقب الضربات الأمريكية التي استهدفت عشرات المواقع في إيران، رداً على هجمات استهدفت سفناً في مضيق هرمز، وما تبعها من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنهاء مذكرة التفاهم بين الجانبين.