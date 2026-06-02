سيناتور أمريكي يدعو ترامب إلى فرض عقوبات على إيران لدعمها منظمات إرهابية

واشنطن-سانا

دعا السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، إلى فرض عقوبات على إيران، لدعمها منظمات إرهابية، وذلك في إشارة إلى ميليشيا “حزب الله” في لبنان و” الحوثيين” في اليمن.

ونقلت شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأمريكية عن غراهام قوله في منشور على منصة “إكس: إن “أي اتفاق يبرمه ترامب مع طهران يجب أن يتضمن تدابير تفرض عقوبات شديدة في حال قدمت طهران دعماً مستقبلياً للمنظمات الإرهابية”.

وأوضح أنه في “ولاية ترامب الأولى كانت هناك سياسة معلنة بوضوح مفادها بأنه لا ينبغي السماح لإيران بمواصلة دعم المنظمات الإرهابية، مثل “حزب الله” دون عواقب”، داعياً ترامب إلى مواصلة هذه السياسة خلال ولايته الثانية”.

وشدد غراهام على أن “أي اتفاق لا يعاقب إيران مستقبلاً على دعمها جماعات مثل “حزب الله” سيكون فرصة ضائعة هائلة”، مشيراً إلى أن “إيران في أضعف حالاتها منذ عام 1979 إلا أنها لا تزال قادرة على بسط نفوذها عبر “حزب الله” ووكلائها الآخرين، وأن قدرة إيران على شن هجمات مستقبلية لا ترتبط ببرنامجها النووي بل برغبتها الدائمة في زعزعة استقرار المنطقة”.

وأكد غراهام على أنه “يجب أن ينص أي اتفاق مع إيران بوضوح على أنه إذا قدمت إيران دعماً مستقبلياً لمنظمات إرهابية مثل “حزب الله” فإن ذلك سيؤدي إلى فرض عقوبات قاسية وإجراءات عقابية أخرى”.

وتأتي تصريحات غراهام في سياق تشديد الجمهوريين على اتباع نهج متشدد تجاه طهران، وخاصة في ظل المفاوضات الجارية حالياً.

وكان وزير الخزانة الأمريكي أعلن مؤخراً فرض عقوبات جديدة تستهدف طهران، محذراً الشركات والدول من دفع أي رسوم عبور أو محاولة إخفاء هذه المدفوعات تحت مسمى مساعدات، مؤكداً أن الحصار البحري الأمريكي نجح في خفض صادرات النفط الإيرانية المنقولة بحراً إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية لكسر الجمود القائم.