مصادر أمريكية: اتفاق طهران وواشنطن لتمديد وقف إطلاق النار 60 يوماً ينتظر موافقة ترامب

واشنطن-سانا

أفادت مصادر أمريكية لوكالة “فرانس برس” اليوم الخميس بأن إيران والولايات المتحدة توصلتا إلى إطار اتفاق مبدئي يقضي بتمديد وقف إطلاق النار الساري بينهما لمدة 60 يوماً، بانتظار موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأكدت المصادر الأمريكية، أن الجانبين توصلا إلى مسودة مذكرة تفاهم لتمديد الهدنة والبدء بمفاوضات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، حيث تنص المذكرة على التزام طهران بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، وضمان حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بشكل آمن وغير مقيد، مع إلزامها بإزالة الألغام من الممر المائي خلال 30 يوماً.

وبحسب المصادر الأمريكية، تنص المسودة على أن تقوم واشنطن برفع الحصار عن الموانئ الإيرانية بشكل يتناسب مع حجم الشحن التجاري المستأنف، على أن تكون آلية التخلص من مخزون اليورانيوم الإيراني المخصب في مقدمة القضايا التي ستناقش لاحقاً.

وكان الرئيس الأميركي أعرب أمس الأربعاء عن عدم رضاه عن المقترحات الإيرانية، ملوحاً بالخيار العسكري لـ “إنهاء المهمة”، ومشدداً على رفض واشنطن التام لحيازة طهران أي سلاح نووي.