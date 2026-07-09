رواية النسّاج الأخير..حكاية نول دمشقي يقاوم الاندثار

دمشق-سانا

في زمن تتراجع فيه بعض الحرف التقليدية أمام إيقاع الحياة الحديثة، تفتح رواية النسّاج الأخير للكاتبة غاردينيا الشامي نافذة على عالم النسيج الدمشقي، مقدمة سيرة إنسان وحرفة ومكان، وشاهداً على تحولات اجتماعية وسياسية عاشها السوريون في مراحل مختلفة.

وتحضر دمشق في الرواية كشخصية قائمة بذاتها، من حي مئذنة الشحم والأسواق القديمة إلى ورشات النسيج والبيوت المتواضعة التي كان النول جزءاً من تفاصيلها اليومية، ومن خلال هذا العالم، تنسج الكاتبة حكاية تمتد بين الذاكرة والعمل والحنين، وتمنح الحرفة بعداً يتجاوز الصنعة إلى معنى البقاء.

النول ذاكرة دمشقية

النول في الرواية ليس تفصيلاً زخرفياً أو خلفية تراثية فقط، بل هو محور دلالي وسردي يربط بين مصير البطل ومصير المدينة، فمنذ انجذابه المبكر إلى النول، تبدأ ملامح وعيه بالتشكل حول الحرفة والعمل والصبر، ويغدو النسيج لاحقاً جزءاً من اسمه ومسيرته.

ومن خلال هذا الرمز، تستعيد الرواية جانباً من تاريخ النسيج الدمشقي، وما ارتبط به من مهارة ومعرفة وذائقة جمالي، كما تلمح إلى الصلة القديمة بين النسيج والمنطق الآلي، بما يفتح باباً للتأمل في العلاقة بين الحرفة والمعرفة التقنية، من دون أن تغادر الرواية فضاءها الإنساني.

وتبرز قيمة العمل في قدرته على تحويل الحرفة إلى لغة سردية؛ فكل خيط في النول يقابله خيط في الذاكرة، وكل حركة في عملية النسج تكشف جانباً من حياة الشخصيات، ومن علاقتها بالمدينة وبالزمن الذي تعيشه.

دمشق.. مكان يتنفس في السرد

تنجح الرواية في بناء عالمها المكاني عبر تفاصيل قريبة من القارئ: الأزقة، الأسواق، البيوت القديمة، الورشات، وروائح الحرفة، حيث تتحول دمشق من خلفية جامدة للأحداث، إلى فضاء حي يشارك الشخصيات مصائرها، ويحمل معها آثار الفقد والتحول والمقاومة اليومية للنسيان.

وتستمد الرواية قوتها من هذا الحضور المكاني، فتمنح القارئ إحساساً بأن الحكاية لا تخص بطلاً واحداً فقط، بل مدينة بكاملها، فالحرفة التي تتراجع، والبيوت التي تتبدل، والأسواق التي تفقد شيئاً من روحها، كلها عناصر تجعل من السرد محاولة لاستعادة ما يمكن إنقاذه من الذاكرة.

ومن الخاص الإنساني، تنتقل الرواية إلى العام الوطني، حيث يصبح مصير البطل مرآة لتحولات أوسع عاشتها البلاد، وتلمح الكاتبة إلى تبدلات سياسية واجتماعية عميقة من خلال أثرها في حياة الناس، لا عبر خطاب مباشر، بل من خلال مصائر الشخصيات وما تواجهه من قلق وخسارات وأسئلة.

حكاية إنسانية لا تنفصل عن التحولات

يكتسب البطل حضوره من علاقته اليومية بالحرفة، ومن قدرته على تحويل النول إلى مساحة للتأمل والمقاومة الهادئة.

وتشير الرواية إلى انتقال خبرة هذا النسّاج خارج حدود المكان الأول، حيث صار خبراء وشركات يقصدونه للاستفادة من معرفته في تطوير تقنيات النسيج، وهنا يتسع معنى الحرفة، فهي ليست بقايا ماضٍ، بل معرفة قابلة للحياة والتجدد إذا وجدت من يصونها ويعيد قراءتها.

وتوازن الكاتبة بين الحكاية الشخصية والبعد المعرفي، فتقدم عالماً غنياً بالتفاصيل من دون أن تفقد خيط السرد، كما تحافظ على لغة مشبعة بالصور، لكنها تظل قريبة من مناخ الرواية، حيث تتداخل الذاكرة بالوجدان، والعمل اليدوي بالسؤال عن المصير.

وفي أسلوبها، تميل الشامي إلى بناء سردي يقوم على التراكم الهادئ للتفاصيل، مستفيدة من رمزية النول في وصل الأزمنة والشخصيات والأمكنة، وتمنح هذه البنية الرواية إيقاعاً خاصاً، كأن الحكاية نفسها تُنسج ببطء، خيطاً بعد آخر، حتى تكتمل صورتها.

يشار إلى أن الرواية من إصدارات الهيئة العامة السورية للكتاب عام 2026.