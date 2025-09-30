الرئيس الأمريكي: نحن قريبون للغاية من اتفاق ينهي الحرب في قطاع غزة

واشنطن-سانا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قرب التوصل إلى اتفاق، من شأنه أن ينهي الحرب في قطاع غزة، ويساعد على تحقيق سلام شامل في الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن ترامب قوله اليوم خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: “نحن قريبون بشدة، وأعتقد أننا تجاوزنا مرحلة الاقتراب الشديد للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب على قطاع غزة “.

من جهة ثانية استعرض ترامب أبرز بنود خطة الاتفاق بشأن إنهاء الحرب في غزة، والتي تضمنت نزع سلاح حركة حماس، والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين خلال 72 ساعة من موافقة إسرائيل عليها، وإدخال المساعدات إلى القطاع فور قبولها.

وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي في وقت يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي منذ نحو عامين حرب الإبادة الجماعية وسياسة التجويع ضد الشعب الفلسطيني، ما أدى إلى ارتقاء أكثر من 65 ألف فلسطيني وإصابة عشرات الآلاف، فضلاً عن دمار كبير في مختلف مناطق القطاع.